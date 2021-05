Ma proprio quando si troverà sulla cresta dell’onda del successo Samuel verrà raggiunto da una ferale notizia: la guerra civile si è presa la vita di suo padre, e forse anche quella della sorella, insieme al suo villaggio, mentre sua madre e i due fratellini hanno trovato rifugio in un campo profughi in Uganda.

Disperato, con l’unico obiettivo di portare quel che rimane della propria famiglia in salvo negli USA, Sooley (così veniva ormai chiamato amichevolmente da tutti) si impegnerà con tutte le sue forze per strappare un contratto milionario nel Draft dell’NBA; in quella passerella in cui i migliori talenti del basketball universitario USA tentano il salto nel mondo dei professionisti.

Samuel era arrivato al Draft con la certezza che sarebbe stato una delle prime scelte della squadre della Lega, sulla scia delle sue giocate funamboliche e delle sue impressionanti elevazioni. Quando Samuel entrava in possesso della palla, generalmente a metà campo, era solito confondere i difensori con palleggi fulminanti, sganciando lunghi tiri in sospensione oppure entrando a canestro a raccogliere falli, a concludere con schiacciate da antologia o a scaricare assist spettacolari: Soley.. Soley.. Soley.. Dopo diciannove partite Soley era al quarantasei per cento delle realizzazioni da lunga distanza; al 51% considerando soltanto i play-off.

Un romanzo ben scritto, con capitoli brevi e una prosa fluida e asciutta che si legge tutto d’un fiato. Nel leggere alcune pagine il lettore verrà letteralmente catapultato nelle fasi più concitate delle partite dei campionati universitari: “Sooley si smarcò, e quando segnò il terzo canestro da tre in soli novanta secondi partirono i cori dei tifosi…. Quando segnò da nove metri il pubblico cominciò a scandire il suo nome e fece tremare le pareti“. In altre pagine, la parola scritta, che trasuda passione agonistica, sembra avere l’effetto di plasmare i giovani campioni, facendone degli eroi: “Il rispetto è là fuori sul pavimento (sul campo da gioco, ndr), aspettando solo che lo facciamo. Vai (andate – ndr) a prenderlo”, era solito gridare l’allenatore, Lonnie, ai suoi ragazzi prima di ogni partita.