Domani il ricordo di Walter Tobagi, a 41 anni dall’omicidio

Il 28 maggio 1980, in via Salaino, Walter Tobagi Presidente dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti veniva barbaramente ucciso da un commando di terroristi delle Brigate Rosse.

Venerdì, alle ore 14.30 in via Salaino (angolo via Solari) a Milano, l’Alg lo ricorderà con una breve cerimonia a cui parteciperà anche il Presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti.

Ricordare Tobagi oggi, a 41 anni da quella tremenda giornata, per il nostro sindacato è un dovere.

Walter, infatti, è ancor oggi un esempio per il suo impegno sociale. Il suo pensiero e i suoi insegnamenti sono ancora attuali e permeano l’attività di chi opera a difesa dei diritti dei giornalisti, per la libertà e il pluralismo dell’informazione.