Caso Trapani, bene accertamenti ministra Cartabia. Martedì alle 17.30 iniziativa Articolo21-Fnsi

Martedì alle 17.30 iniziativa on line Articolo21-Fnsi per denunciare le intercettazioni a danno di alcuni cronisti. Indagini forzate nella ricerca spasmodica di verità distorte da narrazioni tossiche di una certa area politica, il segreto professionale violato, giornalisti intercettati e nomi delle fonti trascritti negli atti.

Tutto ciò non è accettabile in un paese che si definisce democratico.

Ben venga dunque l’annuncio del ministero della Giustizia di accertamenti disposti dalla ministra Marta Cartabia sull’inchiesta di Trapani su Ong e gestione migranti.

Una procedura che prelude l’invio di ispettori per verificare l’operato dei magistrati trapanesi.

Quanto trapelato finora è inquietante.

Anche se un giornalista è consapevole che quando va su un posto, documenta, racconta storie e fatti scomodi, possa diventare un bersaglio, come io stessa ho sperimentato sulla mia pelle, ciò che emerge dalle intercettazioni del caso Trapani sconcerta.

Cronisti seri come Nancy Porsia, a lungo intercettata, ma anche Nello Scavo, Francesca Mannocchi, Sergio Scadura e altri colleghi che hanno realizzato inchieste sui migranti finiti nei brogliacci delle intercettazioni di alcuni indagati dalla Procura.

In particolare, la Porsia si è ritrovata al centro del dossieraggio di una società di security, acquisito dalla procura di Trapani, per ciò che ha scritto e continua a scrivere sul tema delle migrazioni.

Un vero e proprio tentativo di imbavagliare la stampa libera che se ne occupa, unico baluardo contro la propaganda anti migranti che invade i social e alcuni media italiani.

Nonostante le costanti minacce in rete – e non solo – contro chi illumina e mostra quanto accade nel Mediterraneo e nel continente africano, cronisti e croniste in prima linea proseguono sulla loro strada portando avanti un lavoro inestimabile. È inaccettabile che queste intercettazioni, di per sé lesive dell’art. 200 del Codice di procedura penale e dell’articolo 138 del Codice della Privacy, nonché dell’articolo 2 della legge 69/1963 che tutela e stabilisce anche l’obbligo dei cronisti di proteggere fonti e informazioni di cui vengono in possesso, siamo state realizzate da “operatori privati” e poi recepite dai corpi inquirenti, entrando a far parte di un fascicolo giudiziario, che almeno nelle intenzioni di chi ha avviato l’inchiesta avrebbe dovuto ricostruire un presunto complotto dove in realtà si assisteva all’azione di salvataggio e assistenza di vite umane e allo svolgimento del lavoro giornalistico di verifica dei fatti sul campo.

L’inchiesta è iniziata nel 2016, nel contesto delle indagini della Procura di Trapani su ong e favoreggiamento all’immigrazione clandestina dalla Libia.

Almeno cinque giornalisti sarebbero stati intercettati e le loro conversazioni, anche quelle inerenti fatti personali, sono state trascritte dagli inquirenti.

Condividiamo il timore espresso dal segretario della Federazione nazionale della stampa Raffaele Lorusso il quale ha evidenziato il ‘timore’ che questa operazione fosse nata per individuare le fonti dei giornalisti, sottolineando che si tratta di “un atto gravissimo: “Inammissibile che operatori della stanpa siano intercettati mentre fanno il loro lavoro”.

Nell’attesa che le autorità giudiziarie facciano chiarezza sulla vicenda, un fatto è certo.

Questo ennesimo tentativo di imbavagliare la stampa libera che si occupa di immigrazione e del traffico di esseri umani dalla Libia e da altri paesi africani, unico baluardo contro le narrazioni tossiche che invadono i media italiani, non impedirà ai cronisti in prima linea di continuare a fare il proprio lavoro.

Nonostante le costanti minacce in rete – e non solo – contro chi illumina e mostra quanto realmente accade nel Mediterraneo e nel continente africano, i giornalisti nel mirino di squadristi da tastiera e sovranisti nostrani proseguiranno sulla loro strada portando avanti con determinazione un lavoro necessario e inestimabile.