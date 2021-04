Caso Floyd, il valore della condanna di un poliziotto bianco in America

0 0

E’ rarissimo che un poliziotto bianco, in America , venga condannato per omicidio. Dal 2005 ad oggi ci sono state sono sette condanne di questo tipo. Ciò significa che la possibilità per un poliziotto bianco americano di essere condannato per omicidio è una su 2000 ( stima della Bowling Green State University). La condanna di Minneapolis è quindi una eccezione. Uno dei motivi è che per la prima volta si è sbriciolato il muro di omertà e di complicità e generalmente si erge a protezione del poliziotto sotto processo da parte dei colleghi e dei superiori.questa volta l’attenzione mediatica era tale da impedire un evento del genere. Molto ha contribuito la decisione della CNN di trasmettere integralmente il processo che è diventato una sorta di autocoscienza collettiva per gli Stati Uniti. E molto ha contato il video girato da una diciassettenne con il telefonino che ha rappresentato l’elemento centrale di tutta la vicenda, quei nove minuti e mezzo del ginocchio di Derek Chauvin sul collo di George Floyd che era impossibile negare o sminuire il coraggio di quella ragazza è forse l’elemento di maggiore speranza di una sentenza che non cancella magicamente il problema della discriminazione razziale ma che rappresenta un punto di partenza.come ha detto Barack Obama “ il lavoro che abbiamo davanti e far diventare l’America che conosciamo più simile all’America nella quale crediamo”.