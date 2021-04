0 0

Loro sono Maurizio, Stefano, Elisabetta, Paolo G, Giovanni, Raffaele, Elvis, Enrico, Paolo P, Aldo e Nicola. I nomi che hanno contribuito a fare crescere sempre di più una realtà chiamata Langhirano News giunta al suo primo anno di età.

In onda tutti i giorni, con un totale di un milione di persone raggiunte, oltre 3300 ore di visualizzazioni e più di 1200 video caricati. Questi sono i numeri raggiunti da Langhirano News, la piccola grande web TV parmense (che è anche una radio web dal nome Radio LN) nata il 13 aprile 2020 in pieno lockdown. Creata quasi per gioco, per intrattenere le persone impossibilitate ad uscire dalla propria abitazione durante la quarantena, Langhirano News ha dimostrato di essere un interessante mezzo di informazione e comunicazione, toccando anche temi importanti come la violenza sulle donne e lanciando appelli per sensibilizzare l’uso della mascherina. La capacità di Langhirano News di saper coinvolgere non solo gli spettatori, ma anche i partecipanti protagonisti dei loro innumerevoli servizi, non ha eguali nel mondo delle web TV, e forse è stata proprio questa originalità a permetterle di sopravvivere fino ad oggi. Giornalisti, sportivi, artisti, medici, politici, chef, operai, commercianti, uomini e donne della porta accanto… sono solo alcuni dei tanti che Langhirano News ha ospitato al telegiornale e nelle varie trasmissioni andate in onda in un anno. Degna di nota anche la collaborazione di Langhirano News con il Tg Parmense, in onda sul canale 88 del digitale terrestre, una ulteriore conferma della sua credibilità e del suo impegno a livello mediatico. Forse nemmeno gli stessi autori della TV immaginavano un simile successo e una così grande longevità, ma l’impegno come ben sappiamo, alla fine ripaga sempre. Non ci resta altro che dire: Buon compleanno Langhirano News.