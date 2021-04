25aprile – Lo sport sociale Uisp scende in campo: valori antifascisti e speranza nella ripresa 

0 0

Dai Meeting della Liberazione di atletica leggera alle pedalate partigiane: ecco le iniziative Uisp sul territorio Roma, 24 aprile. Nella giornata dell’anniversario della Liberazione, lo sport sociale e per tutti Uisp rinnova il suo impegno al fianco dell’Anpi e delle organizzazioni democratiche e antifasciste italiane.

“Si tratta di un 25 aprile 2021 davvero speciale – dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – la Festa di Liberazione è da sempre nel cuore di tutta l’Uisp. Un anniversario che quest’anno cade ancora nel pieno dell’emergenza pandemica, alla vigilia, però, di una ripresa, seppur graduale, delle attività sportive sul territorio, una nuova primavera di sport sociale per tutti. Ecco allora che i temi del sacrificio e della memoria rappresentano per noi fili rossi da legare ancor di più al presente, guardando al futuro con ancora maggiore consapevolezza, impegno, speranza e fiducia”.

Torna il Meeting della Liberazione Uisp di atletica leggera: diverse le città che ospiteranno la manifestazione, tra queste Siena, ovviamente con un programma ridotto e a porte chiuse. Appuntamento domenica 25 aprile al Campo scuola Renzo Corsi per il tradizionale evento di apertura della stagione in pista dell’atletica leggera senese. A Roma il Meeting della Liberazione si terrà nell’impianto Stella polare di Ostia e sarà riservato alle categorie giovanili.

Nella Capitale è confermata anche la Pedalata della Liberazione, organizzata dall’Uisp Roma insieme ad altre associazioni. Non potendo svolgere una pedalata di gruppo né tanto meno creare assembramenti nei luoghi cardine della memoria, verrà proposto un percorso composto da una serie di tappe da poter raggiungere pedalando singolarmente o in piccoli gruppi. In ogni punto segnato sulla mappa che verrà pubblicata sul sito della Uisp Roma e sui canali social dell’evento, i ciclisti troveranno un QR Code che consentirà di visionare, tramite smartphone, una scheda riportante i fatti accaduti o le testimonianze dei luoghi.

“Un fiore al partigiano” è l’iniziativa proposta a Voghera da quindici associazioni tra cui l’Uisp Pavia: una celebrazione solo virtuale, con un evento che sarà trasmesso sui canali social delle associazioni e culminerà il 25 aprile. Chi vuole potrà portare tra le ore 8 e le 19 di domenica 25 aprile, un fiore in uno dei luoghi della memoria menzionati e condividere le foto per dare vita ad un grande “Poster della Liberazione”.

In Calabria l’Uisp sarà al fianco della neonata sezione ANPI “Ruggero Condò”, per una serie di iniziative civili e culturali promosse dal Comitato Uisp Reggio Calabria, che proseguiranno fino al 26 aprile. In programma la lettura di toccanti missive inviate da antifascisti condannati a morte ai propri cari e la distribuzione della Costituzione italiana nelle scuole.

In occasione della Festa della Liberazione, l’Uisp Bergamo ricorda Giuseppe Marcarini, coraggioso calciatore bergamasco la cui carriera fu bruscamente interrotta dall’avvento del nazifascismo. Dopo l’armistizio, è fatto prigioniero dei nazisti e deportato nei campi di concentramento in Germania. Gli anni di prigionia mineranno il suo fisico e, malato di tubercolosi, morirà il 24 giugno 1946 a 24 anni.