Nasce l’accademia nazionale Romaní

“Dalla conoscenza nascono il rispetto e la coesistenza”. Da questa frase nasce l’Accademia nazionale romani diretta da Santino Spinelli con il sostegno dell’Unione delle Comunità Romanès in Italia. Nell’ambito della settimana dell’antirazzismo finanziata dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Raziale) nasce il progetto ANR, che partirà online su www.Accademianazionaleromani.it dal 21 marzo 2021, strutturato e creato da Them Romanò e UCRI. L’Accademia Nazionale Romani nasce per la volontà di tramandare e implementare la cultura romani nelle sue diverse forme. Con corsi alla portata di tutti tenuti da esperti certificati, per Rom, Sinti e non. L’ANR è la miglior risposta all’antiziganismo dilagante che ci circonda, perché dalla conoscenza nascono il rispetto e la coesistenza. L’ANR è composto da corsi online e conferenze sempre usufruibili con materiale in continua espansione. I corsi sono online dal 21 marzo sul sito www.Accademianazionaleromani.it In modo completamente gratuito. I corsi sono in continuo aumento partendo da elementi essenziali che vanno dalla lingua alla storia passando per molte altre materie con relativo materiale didattico con il quale approfondirle argomento per argomento. I corsi ANR sono tenuti da docenti universitari e romanologi esperti e qualificati di etnia Rom, Sinti e non, a direzione del dott. SANTINO SPINELLI il più eminente romanologo italiano. I corsi partiranno online dal 21 marzo nell’ambito della settimana contro il razzismo e saranno continuamente usufruibili online con il continuo implemento del materiale video con lezioni frontali, conferenze e docu-film insieme alla più grande bibliografia italiana sulla cultura romani. I corsi sono aperti a tutti gratuitamente con la registrazione e un questionario iniziale che indicherà il livello di partenza ed un questionario finale per valutare l’apprendimento del corso con rilascio di attestato di partecipazione finale. In Italia l’Accademia Nazionale Romani (ANR) è un grande baluardo culturale contro la dispersione di questa grande etnia, usufruibile da tutti ad ogni livello di conoscenza, con il quale tramandare la cultura o recuperarla dove si fosse persa la romanipè e implementare chi volesse saperne di più fino a far conoscere elementi nuovi a chi non ne sapesse nulla. “Un grande viaggio parte sempre con un primo passo” e l’ANR si prefigge di essere una guida in questo cammino.