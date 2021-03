Bielorussia, condannato un altro giornalista. 10 in carcere

Ieri in Bielorussia un altro giornalista è stato condannato per aver esercitato la sua professione.

Secondo l’indagine, Dmitri Kazakevich aveva “abusato dei propri diritti e violato il dovere professionale” perché ha scritto per la testata indipendente Belsat due pezzi su quanto sta succedendo nel paese. Lo riportano stamani i media indipendenti bielorussi.

I giudici Andrey Shydlouski e Veronika Barysava hanno condannato il giornalista a una multa di 1740 BYN (580 €). Belsat ha pubblicato i pezzi in questione il mese scorso. Uno trattava la storia di un professore della medicina licenziato dall’Università dove insegnava e parlava delle tende bianco-rosse sulla finestra, che in Bielorussia costituiscono un motivo sufficiente per la persecuzione politica da parte del regime dittatoriale. L’altro pezzo era dedicato al processo a carico di un cittadino accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di uno dei capi d’imputazione standard al quale ricorrono le autorità per punire chi la partecipato alle manifestazioni pacifiche (ndr).

I verbali dell’inchiesta recitavano che Dmitri Kazakevich aveva scritto questi pezzi “abusando dei propri diritti e violando il dovere professionale del giornalista”. Il materiale utilizzato per le pubblicazioni era stato trovato dalle forze dell’ordine sul laptop del giornalista sequestrato dopo la perquisizione della sua abitazione a dicembre 2020.

Dopo le elezioni del 9 agosto, Dmitri è stato arrestato 5 volte a causa del suo lavoro e ha trascorso in carcere complessivamente 15 giorni.

Durante il processo Dmitri, che è anche il presidente della filiale regionale della BAJ (Belarusian Association of Journalists), ha rinunciato a fornire qualsiasi tipo di giustificazione o testimonianza.

“Mentre le mie colleghe Darya Chultsova e Katsiaryna Andreyeva sono in carcere e altri giornalisti aspettano il processo dietro le sbarre, mentre ci sono 300 prigionieri politici, io mi trovo a disagio a dovermi difendere. Rinuncio a testimoniare per esprimere la mia solidarietà con loro,” ha detto.

Infine ha dichiarato di non ritenersi colpevole e ha citato un passaggio dal romanzo 1984 di George Orwell in cui si dice che la vita in un paese può essere considerata normale quando due per due fa quattro e nessuno cerca di dimostrare che non è così.

Dmitri ha regalato al giudice Shydlouski il libro di Orwell tradotto in bielorusso. Il giudice ha rifiutato di accettarlo perché i giudici “non possono accettare i regali e in generale non si legge in bielorusso”.

Nota: il russo e il bielorusso sono lingue del gruppo linguistico slavo orientale e utilizzano entrambe l’alfabeto cirillico.