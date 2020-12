“No all’attribuzione ad al-Sisi della Legion d’Onore francese”. I giornalisti di Trieste si uniscono alla protesta

Il Circolo della Stampa di Trieste, città dove Giulio Regeni, ucciso in Egitto dopo atroci torture, è nato e ha studiato, l’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia e l’Assostampa Fvg si associano alla presa di posizione di illustri colleghi e di altre personalità dell’informazione e della politica italiani e stranieri contro l’attribuzione al Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi della Legion d’Onore francese.

La Francia, Paese culla della libertà di espressione e dei diritti civili, non può onorare chi questa libertà e questi diritti calpesta quotidianamente.

I giornalisti esprimono il proprio sdegno e il proprio dolore per questa decisione e nel contempo si stringono alla famiglia di Giulio Regeni per chiedere giustizia e a quella di Patrick Zaki, un giovane egiziano che in Italia ha potuto sviluppare i suoi interessi culturali studiando all’Università di Bologna, per chiedere la sua immediata liberazione.

Nel ribadire la prevalenza della dignità civile e nazionale sugli equilibri e sugli interessi dell’interscambio economico, i giornalisti invitano il governo italiano a compiere gesti forti ed inequivocabili nei confronti del governo del Cairo al fine di conoscere i veri colpevoli e ristabilire un rapporto trasparente tra i due Paesi.