Giornata mondiale dei diritti umani. C’è da chiedersi quali diritti l’essere umano ha raggiunto

Ieri si è celebrata la giornata mondiale dei diritti umani. Senza dubbio si è celebrata sulla carta, in quanto concretamente siamo davvero lontani dal raggiungimento di tali diritti. Molte le battaglie, ma siamo molto lontani dalla meta in quanto milioni di persone vivono ancora in stato di disagio socio-economico, nella povertà più assoluta, quasi non fossero esseri umani, ma scarto sociale. Donne e uomini vivono disparità sociali che li rendono diseguali rispetto al resto dell’umanità.