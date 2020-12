Domani “Un’ora con…” dedicato al diritto di cronaca e alla garanzia dei diritti

Domani (10 dicembre) nuovo appuntamento di Articolo21 “Un’ora con” questa volta dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti Umani con un focus specifico sulle azioni volte a bloccare la libertà di informare e di essere informati, considerati un diritto civile insopprimibile. L’incontro infatti avrà come titolo ” #Dirittodicronaca a garanzia dei diritti” e si terrà dalle 8.30 alle 9.30

L’informazione libera da condizionamenti e agibile in tutta Europa sui temi più scottanti sta diventando una necessità su cui i giornalisti sentono l’obbligo di chiedere il sostegno di tutte le altre categorie professionali e dei cittadini. Un tema il cui approfondimento non è più rinviabile e attorno al quale si snoda il dibattito coordinato da Elisa Marincola, portavoce di Articolo 21 e Roberto Natale, responsabile del comitato scientifico di Articolo 21.

Interverranno, Paolo Borrometi, presidente di Articolo 21, Fabiana Martini di Articolo 21 Friuli Venezia Giulia, Désirée Klain del Festival Imbavagliati di cui verrà presentata l’edizione 2020, Riccardo Noury di Amnesty Italia, Valerio Cataldi e Paola Barretta di Carta di Roma, il sociologo Marco Omizzolo, Flavio Lotti della Tavola della Pace, Tiziana Ciavardini, Antonella Napoli, Graziella Di Mambro di articolo 21, Paola Rosà dell’Osservatorio Balcani Caucaso, Giuseppe Giulietti, Presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso, Segretario nazionale della Fnsi, Vittorio Di Trapani, segretario Usigrai, Danilo Di Biasio del Festival dei diritti umani, Katerina Ziuziuk, rappresentante dell’associazione dei bielorussi in Italia che parlerà della condizione dell’informazione in Bielorussia.