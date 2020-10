Premio Morrione. Inchiesta in continua evoluzione. Diario dei finalisti della 9a edizione

Ci siamo quasi. La data è cerchiata in rosso sul calendario, ogni giorno più vicina, e noi la aspettiamo con trepidazione: tra meno di tre settimane si consegna. Non vediamo l’ora di far vedere il lavoro che ci ha impegnati negli ultimi mesi: un pensiero fisso, costante, che ci ha accompagnati. E che ora fa il paio con i tanti dubbi: sull’intervista che è veramente un peccato tagliare, quella notizia che forse è meglio dire prima, lo speech che forse è un po’ troppo lungo, la scirttura e il montaggio.

Tante domande, come quelle che ci hanno accompagnato durante questo lavoro, tanti interrogativi su come cercare di spiegare al meglio un argomento importante, decisivo per il nostro futuro, ma che non è semplice far capire a un pubblico non esperto.

Un aiuto fondamentale però è stato quello del nostro tutor e compagno di viaggio, Giorgio Mottola , che ha saputo consigliarci e indirizzarci quando eravamo indecisi su che strada imboccare.

Il lavoro, però, non è ancora finito. La consegna è vicina e la data cerchiata in rosso, ma c’è ancora qualcuno da intervistare, una copertura da prendere, un drone da far volare, un grafico da rendere al meglio. Un’inchiesta è un lavoro in continua evoluzione, e anche il nostro non fa eccezione. Siamo stanchi, ma aspettiamo con trepidazione il momento in cui si potrà vedere il pezzo a cui abbiamo dedicato tempo e fatica. Ci siamo quasi, non vediamo l’ora.