Festa Cinema Roma 2020. Accompagnata dalle malinconiche note di Morricone la manifestazione resiste con un’offerta qualificata. Tutti i film

ROMA – Il direttore artistico Antonio Monda e la Presidente della Fondazione Cinema per Roma Laura Delli Colli, presentando l’edizione 2020 della festa di Roma – che si svolge dal 15 al 25 ottobre – si sono detti convinti di aver edificato una proposta culturale qualificata ed eterogenea, a cominciare dal film di apertura “Soul”, pellicola d’animazione della Pixar diretta da Pete Docter e Kemp Powers. Caratteristica di quest’anno è la volontà di scommettere sul futuro: nella Selezione Ufficiale e nella sezione Riflessi, tutti i film italiani sono opere prime.

Sempre in tema di incontri italiani, ci sarà quello con Gianfranco Rosi, che racconterà il suo modo di eternare la vita sullo schermo; Gabriele Mainetti mostrerà in anteprima mondiale le sequenze iniziali del suo ultimo film Freaks Out, e i Manetti Bros., sempre in anteprima, alcune scene di Diabolik.

L’emergenza Covid ha però obbligato a trasformare in incontri digitali alcuni appuntamenti: Damien Chazelle sarà in collegamento da Los Angeles, e così farà Werner Herzog.Non cambia lo spirito della Festa, che tiene fermo il suo segno distintivo mescolando cultura alta con quella popolare: al film su Francesco Totti e all’Incontro con il campione, si alterna una pellicola sperimentale come Marino y Esmeralda. A Stardust, il film su David Bowie, si avvicendano tre opere di Steve McQueen, Lovers Rock, Mangrove e Red, White and Blue. E ancora il gemellaggio con Cannes, fra i cui film ci sono Druk di Thomas Vinterberg ed Eté 85 di François Ozon, i cui registi parteciperanno ai rispettivi Incontri Ravvicinati.

Per ragioni immaginabili i luoghi della Festa 2020 sono aumentati, come ha spiegato alla stampa Laura Delli Colli, agli ormai assodati MAXXI, Casa del Cinema, Macro e Palladium, si aggiunge il “distretto Fiume”, con cinque sale cinematografiche concentrate nella zona di piazza Fiume, secondo importante polo della Festa del Cinema. I film inoltre arriveranno anche alle persone ammalate e a quelle in carcere, perché saranno organizzate proiezioni al Policlinico Gemelli e a Rebibbia.

Nonostante il Covid19 la capitale, dunque, non rinuncia alla sua Festa del Cinema, ma la quindicesima edizione è probabile sia ricordata purtroppo per l’assenza del grande pubblico a causa delle necessarie misure di sicurezza: per evitare assembramenti all’Auditorium si entrerà solo con accredito, invito o prenotazione tramite app. Anche se si potranno vedere alcuni film in una sezione streaming sul sito della Fondazione Cinema per Roma, così come gli incontri ravvicinati trasmessi in diretta sui canali social di RomaFF15. Per tutto il periodo della festa sentiremo le note del maestro Morricone, recentemente scomparso, al quale sarà intitolato l’Auditorium Parco della Musica.

In dettaglio tutte le opere presenti alla quindicesima Festa del Cinema di Roma, provenienti da 26 Paesi diversi, tra cui 20 anteprime mondiali.

Selezione ufficiale

Soul , di Pete Docter (film di apertura)

, di Pete Docter (film di apertura) 9 Jours à Raqqa , di Xavier de Lauzanne

, di Xavier de Lauzanne After Love , di Aleem Khan

, di Aleem Khan Ammonite , di Francis Lee

, di Francis Lee Asa Ga Kuru , di Naomi Kawase

, di Naomi Kawase De Nos Frères Blessés , di Hélier Cisterne

, di Hélier Cisterne Des Hommes , di Lucas Belvaux

, di Lucas Belvaux Le Discours , Laurent Tirard

, Laurent Tirard Druk , di Thomas Vinterberg

, di Thomas Vinterberg Été 85 , di François Ozon

, di François Ozon Fireball: Visitors From Darker World , di Werner Herzog e Clive Oppenheimer (visibile esclusivamente in streaming sulla piattaforma Digital RFF15)

, di Werner Herzog e Clive Oppenheimer (visibile esclusivamente in streaming sulla piattaforma Digital RFF15) Fortuna , di Nicolangelo Gelormini

, di Nicolangelo Gelormini Home , di Franka Potente

, di Franka Potente I Carry You With Me , di Heidi Ewing

, di Heidi Ewing Leciens , di Giedrė Žickytė

, di Giedrė Žickytė Las mejores familias , di Javier Fuentes-León

, di Javier Fuentes-León El olvido que seremos , di Fernando Trueba

, di Fernando Trueba Ricochet , di Rodrigo Fiallega

, di Rodrigo Fiallega The Shift , di Alessandro Tonda

, di Alessandro Tonda Small Axe , di Steve McQueen

, di Steve McQueen Stardust , di Gabriel Range

, di Gabriel Range Supernova , di Harry Macqueen

, di Harry Macqueen Subarashki Sekai , di Miwa Nishikawa

, di Miwa Nishikawa Time, di Garrett Bradley

In coproduzione con Alice della città:

Herself , di Phyllida Lloyd

, di Phyllida Lloyd Tigers, di Ronnie Sandahl

Tutti ne parlano

Ironbark , di Dominic Cooke

, di Dominic Cooke Palm Springs , di Max Barbakow

, di Max Barbakow Peninsula , di Sang-ho Yeon

, di Sang-ho Yeon The Reason I Jump , di Jerry Rothwell

, di Jerry Rothwell Seize Printemps, di Suzanne Lindon

Eventi speciali

Cosa sarà , di Francesco Bruni (film di chiusura)

, di Francesco Bruni (film di chiusura) Francesco , di Evgeny Afineevsky

, di Evgeny Afineevsky Fuori era primavera – Viaggio nell’Italia del lockdown , di Gabriele Salvatores

, di Gabriele Salvatores Mi chiamo Francesco Totti , di Alex Infascelli

, di Alex Infascelli Ostia criminale – La mafia a Roma , di Stefano Pistolini

, di Stefano Pistolini Romulus (ep. 1 e 2), di Matteo Rovere

Incontri ravvicinati

Steve McQueen (premio alla carriera)

(premio alla carriera) Damiano e Fabio D’Innocenzo

Gabriele Mainetti

Marco e Antonio Manetti

Francois Ozon

Gianfranco Rosi

Zadie Smith

Francesco Totti

John Waters

Thomas Vinterberg

Thom Yorke

Pete Docter (on air, premio alla carriera)

(on air, premio alla carriera) Damien Chazelle (on air)

(on air) Werner Herzog (on air)

Restauri e omaggi

Padre padrone , di Paolo e Vittorio Taviani

, di Paolo e Vittorio Taviani In nome della legge , di Pietro Germi

, di Pietro Germi Vera & Giuliano , di Fabrizio Corallo

, di Fabrizio Corallo Fellinopolis , di Silvia Giulietti

, di Silvia Giulietti Alida , di Mimmo Verdesca

, di Mimmo Verdesca Glauber, claro , di César Meneghetti

, di César Meneghetti Donna di quadri, di Gabriele Raimondi

Riflessi