A Bolzano presentazione del Laboratorio di studio e ricerca sulle fake news “La passione per la verità” Università di Padova e FNSI

Passione per la Verità La passione per la verità. Come contrastare le fake news e la manipolazione attraverso internet e social ed arrivare ad una corretta informazione e diffondere un sapere inclusivo.

Lunedì 28 settembre alle 9 alla Kolpinghaus di Bolzano, prima uscita pubblica nazionale del Laboratorio di studio e di ricerca nazionale sulle fake news lanciato in Italia tra Università di Padova, Sindacato Veneto dei Giornalisti, FNSI. Iniziativa editoriale che suggella una collaborazione tra l’ateneo patavino e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

La presentazione è promossa dall’Università di Bolzano, dal Sindacato e dall’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige e da Articolo21.

Lo rende noto il Sindacato dei Giornalisti del Trentino Alto Adige. La proposta del centro studi e ricerca nazionale è rivolta ad associazioni, istituzioni e cittadini che intendono contrastare non solo le fake news ma che rischiano di inquinare non solo il giornalismo ma anche le istituzioni democratiche. Intervengono i relatori e curatori del libro “La passione per la verità” Laura Nota delegata dal Rettore dell’Università di Padova per L’inclusione e la Disabilità, professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, il professor Roberto Reale, autori del libro “La passione per la verità”, (Franco Angeli editore), il presidente della FNSI Giuseppe Giulietti, i professori Federico Boffa e Francesco Ravazzolo della LUB. Interverranno anche Patrick Rina della ORF di Bolzano, la rappresentante dell’Associazione Bielorussi di Trento Ekaterina Ziuziuk, Paola Rosà dell’Osservatorio Balcani, la vicepresidente della Fondazione Antonio Megalizzi, Federica Megalizzi.

Corso deontologico promosso dalla Libera Università di Bolzano insieme all’Ordine, Sindacato dei Giornalisti del Trentino Alto Adige e del Veneto, FNSI ed Articolo21.

Introdurranno il corso il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige Mauro Keller, il segretario del Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige Rocco Cerone, Monica Andolfatto segretaria del Sindacato dei giornalisti del Veneto. Il corso sarà moderato da Roberto Rinaldi, referente di Bolzano di Articolo 21.

Si potrà accedere alla Kolpinghaus previa misurazione della temperatura, disinfezione delle mani ed indossando la mascherina. Il corso sarà visibile in diretta streaming sul canale youtube della facoltà.

La partecipazione prevede sei crediti deontologici.