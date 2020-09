“Un Ospedale in Guerra” Anteprima Italiana a Roma del libro di Nico Piro

Appuntamento domenica 4 ottobre alla Casa del Cinema, a Villa Borghese, Roma, per l’anteprima italiana di “Un Ospedale in Guerra”. Si tratta di un documentario auto-prodotto, a zero budget, che racconta dell’eterno conflitto afghano dal punto di vista delle vittime civili e di chi prova ad aiutarle. A realizzarlo è stato il giornalista Nico Piro, che ne ha curato le riprese e la produzione, con la collaborazione di un gruppo di professionisti del settore. Il documentario, ambientato nelle corsie dell’ospedale di Emergency a Kabul, è stato donato all’organizzazione di Gino Strada.

Viste le limitazioni dovute al covid non tutti i posti in sala sono disponibili per questo motivo, l’appuntamento è stato raddoppiato con due proiezioni: una alle 18.30, l’altra alle 20.30.

Il documentario è stato prodotto grazie al crowdfunding del 2018 per la pubblicazione del libro “Corrispondenze Afghane” e grazia ad un crowdfunding dell’estate 2020 mirato alla realizzazione della versione inglese del lavoro (in fase di produzione).

“C’è un’Italia di cui essere orgogliosi in giro per il mondo, ed è fatta di cooperanti e volontari spesso dimenticati come dimenticate sono le vittime a cui portano il loro aiuto. E’ un orgoglio italiano ma viene negato non rispondendo alla narrazione ingannevole di questi anni dove per esser forte sembra quasi tu debba per forza esser cattivo e pensar solo a te stesso“ – racconta Nico Piro, che da anni si occupa dell’Afghanistan e di crisi dimenticate.

Al termine della proiezione, è previsto l’intervento dell’autore, di Roberto Maccaroni infermiere di Emergency e poi il dibattito con il pubblico.

L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti, la proiezioni si terrà in Sala De Luxe ma in caso di grande affluenza verrà collegata la vicina Sala Kodak. Ad organizzare sono i volontari di Emergency Roma.