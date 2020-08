Usa: lo sport si mobilita

Negli Usa il basket si ferma per l’ennesima vittima afroamericana dei colpi sparati dalla polizia. Si chiama Jacob Blake, non muore, ma rimarrà paralizzato. Così lo sport più popolare d’America si mobilita non più con gli inchini durante l’inno, ma con uno sciopero. Per un italiano, la cosa è sorprendente. Da noi, lo sport ignora la politica. E quando i due ambiti si toccano è solo perché gli estremisti degli stadi vogliono sommare alla loro violenza quella dei fascisti e dei nazisti, con saluti romani, oltraggi ad Anna Frank , i buhhhh ai giocatori neri ed altre raffinatezze del genere.