“Il primo anno”, appassionante denuncia del numero chiuso a medicina. In sala il 2 settembre

Benjamin (William Lebghil) e Antoine (Vin cent Lacoste) frequentano a Parigi il difficilissimo corso che permetterà di accedere alla facoltà di medicina che, a numero chiuso, accoglie ogni anno solo 300 nuovi dottori. I due simpatizzano e diventano amici. Benjamin è figlio lui stesso di un medico e ha scelto questa strada per accontentare il padre, per Antoine invece la professione è una ragione di vita, tanto che sta tentando per la terza volta l’esame di ammissione. I due decidono di studiare insieme perché aiutarsi sembra loro l’unica soluzione per superare la durissima selezione. La prova richiederà grande saldezza di nervi e c’è chi ne resta sopraffatto. Dalla difficoltà di avere un posto alle lezioni, ai questionari con domande trabocchetto, alla ressa per capire se si è entrati in classifica, il regista ci racconta i meccanismi che tendono letteralmente a stritolare la maggior parte degli studenti senza distinguere chi ha la stoffa per la professione e chi invece ha soprattutto una buona memoria …

Il film di Thomas Lilti è insieme una storia di amicizia e di denuncia di un sistema competitivo e disumano, invalso soprattutto negli ultimi anni, dove i giovani sono numeri. In una professione che richiede qualità non solo tecniche dimostra come la scelta dei suoi adepti sia invece affidata al caso e alla fortuna. “Il primo anno” documenta la situazione odierna degli universitari in medicina, vittime di un’organizzazione finalizzata a eliminare tout court e discutibilmente chi appare più debole. Il film trae ispirazione dalle esperienze personali del regista che in gioventù aveva intrapreso tali studi senza smettere di coltivare la passione per il cinema. Thomas Lilti è al suo terzo lavoro sul tema – si ricordi in precedenza “Ippocrate” e “Il medico di campagna” – e riesce sempre a coinvolgere lo spettatore grazie ad un appassionante stile narrativo.

Il primo anno

Regia: Thomas Lilti

Con: Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau

Genere: Drammatico

Durata: 92 min

Nazionalità: Francia

Distribuzione: Movies Inspired

Uscita: 2 settembre 2020