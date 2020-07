Pratiche artistiche di resistenza alla politica di invisibilizzazione

Nulla è invisibile di per sé, non è uno status

ma un atto politico di invisibilizzazione.

D. Blanga Gubbay

Resistere all’invisibilizzazione è possibile attraverso l’azione di pratiche artistiche capaci di creare, rigenerare e riappropriarsi dello spazio pubblico: costruiscono visioni e narrazioni altre in grado di dare voce e rendere visibile chi e cosa prima non lo era.

Questo il nodo centrale intorno a cui si è sviluppata Performing Resistance, piattaforma discorsiva digitale, promossa da Atlas of Transitions Biennale, che ha visto coinvolti artisti, accademici, curatori, attivisti e ricercatori internazionali.

Nei giorni tra il 16 ed il 20 giugno hanno avuto luogo incontri e dialoghi, in streaming su Facebook e YouTube, promossi da Emilia Romagna Teatro Fondazione, dal Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna e da Cantieri Meticci e curati da Piersandra Di Matteo, Pietro Floridia, Melissa Moralli e Pierluigi Musarò.

Agli incontri, che rimarranno disponibili sul sito web di Atlas of Transitions (anche Bologna Cares vi ha dedicato spazio), hanno partecipato più di 1200 persone provenienti da tutto il mondo: Nigeria, Messico, Giordania, India, Brasile, USA, oltre a Paesi europei come Austria, Polonia, Inghilterra, Germania, Francia e Italia. La formula della Summer School digitale ha così aperto un dibattito senza confini.

Tra i temi discussi, il Covid ha avuto ampio spazio non solo per la sua attualità ma per la tangenza e pertinenza con le questioni poste dalla Summer School: il virus ha enfatizzato le disuguaglianze sociali accentuando le gerarchie dell’invisibilità.

Tra gli invisibili vi è la popolazione migrante definita ancor prima della pandemia come minaccia e, con il virus, divenuta minaccia biologica. Questo il passaggio sottolineato con lucidità dalla studiosa Lilie Chouliaraki. Il socio-politologo belga Marco Martiniello evidenzia che in questo momento, in cui la popolazione globale è biologicamente vulnerabile, si assiste a un ritorno al razzismo biologico. Aspetto promosso in alcuni casi dalle stesse istituzioni attraverso l’uso di metafore che rimandano all’ambito bellico.

La guerra attiva processi di invisibilizzazione attraverso la numerizzazione dei defunti e la sanitarizzazione della morte: dei corpi non vi è né storia né visione, questo è avvenuto tanto per i deceduti a causa del Covid-19, quanto per i deceduti sui confini. Nikos Papastergiadis ha notato che, sebbene temporaneamente, la quarantena ha fatto sì che la popolazione di tutto il mondo vivesse in una condizione di violenza e di separazione dagli affetti analoga a quella che vivono costantemente i migranti, rivelando importanti similitudini.

Il legame tra il Covid e le migrazioni apre molteplici questioni tra cui il ruolo ed il potere che le arti hanno di produrre contro-narrazioni e posture critiche. Riprendendo la teoria di Jacques Ranciére, Federica Mazzara afferma che l’arte può essere uno strumento estetico capace di condurre alla mobilitazione degli individui attraverso azioni concrete, esperienze e produzione di conoscenza. Le pratiche artistiche consentono di osservare il mondo attraverso un punto di vista che va oltre quello predominante europatriarcale, per dirla con Minna Salami, attivista femminista e critica della società. Nella contemporaneità la conoscenza è soggetta a processi o che conducono all’invisibilizzazione e alla marginalizzazione di alcuni saperi che, tuttavia, possono essere riscoperti spostandosi in luoghi diversi da quelli tradizionalmente considerati come spazi del sapere.

In dialogo con Piersandra Di Matteo, il curatore e ricercatore Daniel Blanga Gubbay, mette in evidenza come i McDonald’s siano diventati dei luoghi importanti per i migranti, in particolare lungo la rotta balcanica, grazie alla possibilità di usare connessione Wi-Fi gratis, servizi igienici e elettricità per ricaricare il telefono, diventando un nuovo centro di scambio di informazioni e di conoscenze. A partire da questo assunto nasce McDonald’s Radio University, progetto ideato da Akira Takayama che decentralizza l’Università trasformando le panchine di alcuni Mc Donald’s in sale conferenze urbane… Continua su vociglobali