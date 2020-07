Medici, cooperanti e intellettuali con il segretario generale dell’Onu Guterres: “Un vaccino per la gente”

Dal professore Aldo Morrone, direttore scientifico del San Gallicano, al virologo e medico volontario in Africa Domenico Mecca, dal presidente della Fnsi, Beppe Giulietti al direttore di Articolo 21, Stefano Corradino. E ancora, Jean Leonard Touadì, scrittore e advisor della Fao, Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia e i padri missionari Renato Kizito Sesana, Alex Zanotelli e Aurelio Gazzera.

Sono i primi firmatari dell’appello “Un vaccino per la gente” a sostegno della richiesta del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres il quale si appella alla comunità internazionale affinché il futuro vaccino contro il Covid-19 sia accessibile a tutti.

All’iniziativa hanno aderito decine di esperti del settore medico scientifico, cooperanti ed esponenti del mondo del giornalismo, della cultura e dello spettacolo.

L’appello di Guterres, rilanciato dal magazine online Focus on Africa attraverso un editoriale della direttrice, Antonella Napoli, nonché membro dell’ufficio di presidenza di Articolo 21, ha l’obiettivo di ribadire la necessità di costruire società ed economie più eque per combattere la pandemia globale del coronavirus.

“Guterres ha anche evidenziato come in molte parti del mondo, l’emergenza di Covid 19 si stia sovrapponendo all’epidemia di Hiv – si legge nell’appello – che, nonostante non se ne parli, è ancora ampiamente in corso. La situazione resta drammatica in molti paesi.

Come dimostra l’ultimo rapporto dell’Onu sulla malattia infettiva, l’Aids rimane un’enorme questione in sospeso. Milioni di vite sono state salvate, soprattutto donne in Africa e 25,4 milioni di persone sono sottoposte a cure ma, come sottolinea il segretario generale dell’Onu, la disuguaglianza e la violenza di genere, la criminalizzazione e l’emarginazione dei gruppi vulnerabili, continuano a spingere in avanti l’Hiv”.

“Proprio per questo, oltre a sostenere l’appello di Guterres affinché il futuro vaccino anti Coronavirus e qualsiasi tipo di cure siano accessibili a tutti – concludono i firmatari dell’appello – riteniamo necessario rilanciare la lotta all’Hiv e altre malattie altrettanto pericoloso ricordando che la sconfitta del virus dipende anche, anzi soprattutto, dal rispetto e dall’uguaglianza dei diritti. L’impegno a non lasciare nessuno indietro deve essere corale”.

Qui l’appello integrale del segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres

http://webtv.un.org/watch/ant%C3%B3nio-guterres-un-secretary-general-video-message-for-nelson-mandela-international-day-2020/6171103841001