Giustizia, libertà e felicità. Il manifesto degli Stati Popolari

“La nostra non è la piazza della contrapposizione e della protesta ma della condivisione e della proposta”. Aboubakar Soumahoro, sindacalista Usb chiude la manifestazione di Piazza San Giovanni a Roma con un appello alla politica e alle istituzioni affinché ascoltino le tante istanze provenienti dagli “invisibili”. Giovani, donne, immigrati, precari, freelance, lavoratori del cinema, della musica… E lancia un manifesto le cui parole portanti sono “Giustizia, libertà e felicità”. Oggi in piazza c’è “chi ha fame di diritti e sete di dignità nel nome degli articoli 1 e 3 della Costituzione” ha sottolineato Aboubakar da palco, il primo che fonda la Repubblica sul lavoro, l’altro che fissa il principio di uguaglianza fra i cittadini, purtroppo disatteso perché il Covid ha acuito le disuguaglianze sociali.

Sul palco i braccianti hanno portato i guanti e gli stivali, i loro strumenti di lavoro, e la verdura, il frutto del loro lavoro. “Un fallimento la sanatoria per i braccianti agricoli” incalza Aboubakar: “ciò che manca nelle campagne non sono le braccia ma i diritti dei braccianti”.

Tanti in piazza. L’appello ripetuto più volte dal palco è di stare distanti e indossare le mascherine. Ci sono gli striscioni degli operai della Whirpool, ci sono i lavoratori di Alitalia e dell’Ilva, quelli della scuola. Ci sono i rider, Mediterranea, Black lives matter, Movimento LGBT, Friday For Future… Carola Rackete ha mandato un video, i genitori di Giulio Regeni lo hanno spedito il giorno prima.

Istanze diverse ma lo spirito è uno solo: gli invisibili vogliono diventare visibili. In realtà già lo sono. I rider che portano la pizza a casa mentre siamo comodamente sul divano li vediamo ma troppo spesso non ci domandiamo quanto sia precario il loro lavoro, quanto siano negati i loro diritti fondamentali..