“Africa e Covid. Le sfide da affrontare”. Evento online – 8 luglio, dalle 11 alle 12

Ricciardi, Kyenge e rappresentanti di Amref per fare un punto sulla salute dell’Africa, ricordando la nascita del più giovane Stato al Mondo, il Sud Sudan.

Com’è la situazione nel Mondo e in Africa? Quali le ripercussioni economiche?Quali i rischi di violenze a causa del lockdown? Quali i progressi del vaccino? Il mondo sta attraversando un momento drammatico, e mai come in questo momento siamo alla ricerca di risposte. L’Africa, con i suoi 1,3 miliardi di abitanti rappresenta un’incognita che non può essere sottovalutata. E anche se il contagio per adesso sembra limitato, la domanda che ci dobbiamo porre è: come sta realmente reagendo l’Africa al Coronavirus? A rispondere a questa domanda saranno alcuni importanti esperti del settore durante l’evento on line “Africa e Covid. Le sfide da affrontare”. Appuntamento mercoledì 8 luglio dalle 11 alle 12 sui canali YouTube e Facebook di Amref Health Africa – Italia.

Interverranno all’evento Githinji Gitahi – Global Ceo di Amref Health Africa, Cécile Kyenge – Medico chirurgo già Ministro per l’Integrazione e già Eurodeputata, Nice Nailantei Leng’ete – Ambasciatrice mondiale Amref contro le mutilazioni genitali femminili, Mario Raffaelli – Presidente Amref

Health Africa Italia, Walter Ricciardi – Rappresentante italiano nel consiglio esecutivo dell’OMS. Modera Laura Tangherlini – Giornalista e conduttrice RaiNews24.

L’evento è organizzato in vista di una giornata simbolica molto importante: il 9 luglio 2011 nasceva il più giovane Paese al Mondo, il Sud Sudan. Con l’occasione l’organizzazione potrà affrontare il tema della “salute” del Sud Sudan attraverso un racconto toccante, che ricorda la nascita del Paese e attraverso i risultati del progetto S.a.s.n. (Sostegno della sicurezza alimentare e promozione della Sana Nutrizione), che vede Amref Health Africa coinvolta in un’azione sostenuta dall’Aics (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) e che vede come capofila il Vides.