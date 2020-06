Il Teatro Nazionale di Genova presenta: Ritrovarci! Lo spettacolo più bello

dibeatrice iasiello

RUMOR(S)CENA – TEATRO NAZIONALE DI GENOVA – Dopo cento giorni di silenzio il palcoscenico del Teatro Nazionale di Genova ha ri-aperto il proprio sipario. Anche se era divenuta ormai una consuetudine calpestare quelle assi per raggiungere le postazioni a sedere, sistemate appunto sul palco per lo svolgersi della conferenze stampa, un nuovo e vecchio brivido è corso lungo la schiena.

Ottima occasione per fare la conoscenza del neo-eletto direttore Davide Livermore, già noto come regista d’opera e di prosa. Ad inizio anno aveva varcato la soglia del Teatro Nazionale per intraprendere la sua avventura genovese, ed ha dovuto attendere ma ora esordisce: “… Come dopo un silenzio radio, il primo segnale che arriva è quello che caratterizza le trasmissioni successive. Così questa riapertura significa fare scelte precise. Anziché presentare spettacoli preconfezionati diamo spazio alle nuove produzioni con la Rassegna di Drammaturgia Contemporanea, per raccontare la nostra attualità e aprire ai giovani, mettendoli nelle condizioni di lavorare degnamente. Allo stesso modo abbiamo a cuore le condizioni di accoglienza del nostro pubblico. Ci siamo attivati in tutti i modi per fare sì che i nostri spettatori possano assistere in sicurezza agli spettacoli che proporremo, sia all’interno dei teatri che all’aperto”…. Continua su rumorscena