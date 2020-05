Riconoscimento della moto come “attività di svago individuale”. Petizione popolare su Change.org

Una petizione popolare per il riconoscimento della moto come “attività di svago

individuale” da inviare al Presidente della Repubblica, al Presidente del

Consiglio e ai Presidenti di Camera e Senato. Petizione che è partita, in

maniera virtuale, da Ottavio Oriano Anastasi e Eros Celaia insieme a una serie

di motoclub e associazioni, riuniti intorno al Motodolmen, il monumento al

motociclista di Casacastalda. “Anche dopo il 4 maggio prossimo i motociclisti

devono continuare a stare a casa e possono uscire in sella alla loro moto solo

per le solite note esigenze di lavoro, salute e necessità, con tanto di

autocertificazione per giustificare i propri spostamenti. Tenendo conto che

l’attività motociclista prevede l’uso del casco e guanti che garantiscono il

rispetto delle misure anti-contagio.

Viaggiando individualmente, in alcun modo l’esplicazione della stessa può

causare rischio di assembramento o comunque di contagio indossando i

consueti dpi casco e guanti – sottolineano i motociclisti del Motodolmen.

In allegato il testo della petizione da firmare al seguente link:

http://chng.it/VNJDwk2W

PETIZIONE POPOLARE

OGGETTO: Riconoscimento della moto come “attività di svago individuale”.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AL PRESIDENTE DEL SENATO AL PRESIDENTE DELLA CAMERA Noi sottoscritti cittadine e cittadini italiani premesso che:

In Italia stiamo per entrare nella cosiddetta Fase 2, che prevede la convivenza degli italiani con il COVID-19 e quindi una prima riapertura delle attività economiche. Fase 2 che per i trasporti non ha presentato grosse novità anzi, nessuna, se escludiamo la possibilità di andare a visitare i propri congiunti.

Quindi anche dopo il 4 maggio prossimo i motociclisti devono continuare a stare a casa e possono uscire in sella alla loro moto solo per le solite note esigenze di lavoro, salute e necessità, con tanto di autocertificazione per giustificare i propri spostamenti.

Tenendo conto che l’attività motociclista prevede l’uso del casco e guanti che garantiscono il rispetto delle misure anti-contagio.

Viaggiando individualmente, in alcun modo l’esplicazione della stessa può causare rischio di assembramento o comunque di contagio indossando i consueti dpi casco e guanti.

Con la presente chiediamo che la moto e le uscite in motocicletta vengano considerate nel nuovo DPCM come:

“Attività di svago individuale”

Seguiranno le firme raccolte in digitale sul sito https://www.change.org/