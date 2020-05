Deputato Pagano, si vergogni (lettera aperta a un disonorevole)

Deputato Alessandro Pagano (email: pagano_alessandro@camera.it ),

la sua definizione della cooperante Silvia Romano come “neo-terrorista” è vergognosa.

Mi spiace rivolgermi con un termine così netto ad un componente del Parlamento del mio Paese, ma come cittadino non posso rimanere in silenzio davanti ad un insulto così gratuito e violento. Spero che lei possa riflettere sulla parola contundente che ha scagliato su questa giovane, scampata a una lunga prigionia e ora oggetto di una lapidazione verbale senza precedenti, da parte di odiatori aizzati di persone come lei.

Silvia reggerà anche a questa pietra, ma l’alone di questa macchia rimarrà indelebile sul suo curriculum, come uno dei parlamentari più abietti della Nazione.

Con nausea civile,