“Buio” di Emanuela Rossi, primo thriller a uscire in diretta streaming

BUIO, opera prima di Emanuela Rossi, prodotto e distribuito da Courier Film con la consulenza di Antonio Carloni, é il primo lungometraggio a uscire in direct to video grazie al coinvolgimento degli Esercenti Cinematografici (fino ad ora più di 80 sale in tutta Italia hanno aderito), invitando il pubblico alla visione in VOD attraverso le proprie mailing list con link personalizzati per ciascun cinema. Il rapporto commerciale tra distributore ed esercente, è regolato dal consueto rapporto di noleggio, in percentuale sull’incasso netto. Il prezzo per la visione è di euro 4,90 acquistabile direttamente sul sito del distributore. Il film è presentato dalla regista e dal cast in anteprima su Mymovies, dove è visibile in streaming dal 7 maggio.

Il film racconta della diciassettenne Stella, che vive con le sorelle più piccole Luce e Aria, in una sorta di confinamento, una quarantena che evoca quella che viviamo, in una casa dalle finestre sbarrate. Il padre rientra indossando una maschera antigas e una tuta termica, alle figlie descrive l’Apocalisse che decima il mondo esterno e le mette in guardia da una vita autonoma. La madre, alla quale è toccata una morte violenta, aleggia nei ricordi di Stella. In questo clima claustrofobico le ragazze crescono con paura e dolore. Ma una sera il padre non torna e Stella, per la prima volta, decide di uscire e andare a fare la spesa …

In questo thriller, il lockdown al quale il padre costringe le proprie bambine, non ha nulla di simile alla nostra passeggera rinuncia alla libertà per una necessità salvifica. “Buio” di Emanuela Rossi racconta invece una storia di molestie e violenze psichiche e fisiche. La condizione delle tre bambine evoca certa cultura maschilista che vorrebbe le donne col burka. Il film è una metafora sulle simbiosi incestuose, in famiglie che non permettono la realizzazione dei propri figli, soprattutto se femmine.

BUIO è interpretato da Denise Tantucci (Tre Piani), Valerio Binasco (La guerra è finita), Gaia Bocci, Olimpia Tosatto, Elettra Mallaby e Francesco Genovese. Il film, che si avvale delle illustrazioni dell’artista Nicoletta Ceccoli, sceneggiato dalla regista con Claudio Corbucci, anche produttore, ha vinto il Premio Raffaella Fioretta per il Cinema Italiano ad Alice nella Città 2019, è stato presentato in concorso al Tallinn Black Nights Film Festival 2019 ed è stato presentato in concorso al Festival Univercinè Italien di Nantes 2020, dove ha vinto il Prix des Lycéens. Realizzato con il contributo del POR FESR Piemonte 2014-2020 – Azione III.3c.1.2 – bando “Piemonte Film TV Fund” e con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte, BUIO è prodotto dalla Courier Film, con la produzione esecutiva della Redibis Film, con Daniele Segre e Daniele De Cicco.

Uscita: 7 maggio 2020

Distribuzione: Courier Film con la consulenza di Antonio Carloni

Durata: 98’