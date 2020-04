Il manifesto “Giusta Italia” per la ripartenza dopo l’emergenza sanitaria

Un manifesto con 18 proposte concrete rivolte al Governo e al Parlamento per una società nuova, libera da mafie e corruzione

Diritti sociali, Trasparenza degli appalti, Sostegno alle imprese al centro delle azioni del manifesto presentato da

Libera insieme ad associazioni, organizzazioni sindacali, rappresentanti di enti locali e del mondo delle imprese

Luigi Ciotti: “La lotta contro la pandemia può e deve essere anche l’occasione per risanare la nostra democrazia!



Un manifesto per far ripartire l’Italia uscendo dalla cultura dell’emergenza e affermando quelle

delle regole. #Giustaitalia, un “Patto per la Ripartenza” fondato sull’etica della responsabilità

promosso da Libera con Avviso Pubblico, Legambiente, Arci, Rete dei Numeri Pari, Rete della

Conoscenza, Fuci, Centro Studi Pio La Torre, Cooperare con Libera Terra, Acsi, Us Acli,

Cngei, Fondazione Interesse Uomo, Cgil, Cisl, Uil.

Diciotto proposte concrete rivolte al Governo e al Parlamento, perché ascoltino la voce della

società civile, del mondo del lavoro, delle imprese, degli enti locali, di tutti coloro che, hanno a

cuore la ripartenza del nostro Paese nella legalità e nella giustizia sociale. Diciotto proposte

suddivise in tre aree strategiche per mettere al centro i diritti sociali, assicurare la trasparenza

nella gestione degli appalti, prevedere la tracciabilità del sostegno alle imprese , applicando

bene e senza scorciatoie le norme che già esistono; garantendo diritti fondamentali, come il

lavoro, la casa, il reddito, l’istruzione e la salute; lottando contro tutte le forme di povertà, a

cominciare da quella educativa che colpisce le giovani generazioni; recuperando gli oltre 100

miliardi di euro sottratti annualmente alla collettività dall’evasione fiscale, per sostenere la

nostra economia e ridurre il carico fiscale alle famiglie italiane.

L’Italia – scrivono le associazioni nel Manifesto- può ripartire davvero, dopo il lungo isolamento

a cui è stata costretta dalla pandemia del Covid 19, solo se non si commettono gli errori del

passato. Quelli che hanno trasformato ogni emergenza, dai terremoti alla gestione dei rifiuti fino al

dissesto idrogeologico, in una nuova opportunità di arricchimento e di crescita del potere delle

mafie e, più in generale, di quei sistemi criminali fondati sul disprezzo delle regole, la corruzione,

l’accumulazione illecita di profitti, che già condizionano la nostra democrazia.

Voci autorevoli, come la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo , la Banca d’Italia e il

ministero dell’Interno, hanno già segnalato i pericoli concreti a cui andiamo incontro, nella gestione

degli appalti e delle risorse finanziarie. Mafie, corruzione, criminalità economica e ambientale

sanno sfruttare l’allentarsi delle regole, in nome di una legittima urgenza ma approfittano anche

dell’acutizzarsi delle povertà, per conquistare consenso sociale e riciclare i capitali accumulati

illegalmente, anche attraverso l’usura.

““Giusta Italia”- commenta Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera- perché non basta

“aggiustare”: bisogna ripristinare giustizia, altrimenti il cambiamento si ridurrà ad

adattamento. Le mafie uccidono – e lo sapevamo – ma oggi scopriamo che anche la corruzione

e la privatizzazione dei beni comuni possono essere strumenti di morte. Non sarebbe così alto

il numero delle vittime della pandemia se avessimo avuto un sistema sanitario più forte, in grado

di monitorare, proteggere e curare con tutti gli strumenti necessari. E prima ancora politiche sociali

in grado di garantire quei diritti che stanno alla base di una democrazia viva: il lavoro, la casa e la

scuola. È necessario considerare le politiche sociali come un investimento, un volano di sviluppo

non un costo da contenere. Ecco allora il senso di “Giusta Italia”. Senso di un impegno per

costruire un futuro davvero nuovo. Non scambiamo per futuro il ritorno a una normalità malata! La

lotta contro la pandemia può e deve essere anche l’occasione per risanare la nostra

democrazia!”

Aumentare le risorse in dotazione al Fondo per la lotta alla povertà educativa; sospendere, o

in alternativa, ridurre drasticamente gli affitti regolati dal mercato; bloccare le procedure

esecutive di sfratto; estendere il reddito di cittadinanza e realizzare, al tempo stesso, la

costituzione di un reddito di emergenza; istituire un fondo di 5 miliardi di euro a sostegno

degli enti locali, per garantire servizi fondamentali per la coesione sociale, investimenti e

occupazione sui territori; regolarizzare tutti i lavoratori e le lavoratrici migranti presenti in

Italia, ma attualmente sprovvisti di un regolare titolo di soggiorno. E ancora applicare gli

strumenti di assegnazione, anche in situazioni di urgenza, già previsti dal Codice degli appalti,

senza ulteriori deroghe; prevedere meccanismi di controllo preventivo e incrociato sulle imprese

attraverso l’utilizzo sinergico delle banche dati; escludere da qualsiasi beneficio le imprese

oggetto di procedimenti penali per reati gravi (associazione a delinquere di stampo mafioso,

corruzione, frode, delitti ambientali etc.) e quelle che pagano le imposte nei paradisi fiscali, pur

operando in Italia. Infine garantire la tracciabilità dei flussi di risorse finanziarie destinate alle

imprese e del loro utilizzo coerente, con l’indicazione conti correnti dedicati e l’assegnazione di un

codice identificativo. Sono queste le principali azioni messe al centro del manifesto per far

ripartire il Paese. Un patto di assunzione di responsabilità collettiva, per presentare al Governo

e al Parlamento un elenco di proposte concrete per rilanciare l’economia, abbattere le

disuguaglianze sociale, combattere le diverse forme di povertà. L’Italia può, e deve, raccogliere

questa sfida.

Le 18 proposte

Diritti sociali

1. Aumentare le risorse in dotazione al Fondo per la lotta alla povertà educativa, al

fine di rafforzare le attività di contrasto alla dispersione scolastica;

2. Sospendere, o in alternativa, ridurre drasticamente gli affitti regolati dal

mercato, bloccare le procedure esecutive di sfratto e prevedere un contributo per le

famiglie in condizioni di povertà assoluta nel periodo di crisi economica causata dal Covid19;

3. Estendere il reddito di cittadinanza e realizzare, al tempo stesso, la costituzione

di un reddito di emergenza per raggiungere tutti coloro che sono esclusi da ogni altro

intervento di sostegno;

4. Rilanciare e rafforzare il Sistema sanitario nazionale, riqualificando tutta la rete

dei servizi sanitari territoriali;

5. Istituire un fondo di 5 miliardi di euro a sostegno degli enti locali, per garantire

servizi fondamentali per la coesione sociale, investimenti e occupazione sui territori;

6. Regolarizzare tutti i lavoratori e le lavoratrici migranti presenti in Italia, ma

attualmente sprovvisti di un regolare titolo di soggiorno;

7. Approvare un Piano di interventi pluriennale per persone senza dimora,

comunità Rom e persone in condizione di detenzione, tra le più colpite dagli effetti,

economici e sociali, della pandemia.

Appalti

8. Rafforzare e qualificare le Centrali uniche di committenza, senza ulteriori

deroghe ed elevandone le competenze tecniche;

9. Limitare alla sola fase emergenziale acuta il ricorso ai commissari con poteri

straordinari;

10. Applicare gli strumenti di assegnazione, anche in situazioni di urgenza, già

previsti dal Codice degli appalti, senza ulteriori deroghe;

11. Abrogare la Legge 55/2019 (Sblocca Cantieri), ripristinando il D.Lgs. 50/2016

(Codice dei Contratti Pubblici);

12. Prevedere meccanismi di controllo preventivo e incrociato sulle imprese

attraverso l’utilizzo sinergico delle banche dati esistenti, inasprendo le sanzioni in caso di

affermazioni non veritiere e di inadempimento;

13. Rafforzare l’Autorità nazionale anticorruzione, anche attraverso la nomina del

suo Presidente, quale autorità di supervisione del sistema degli appalti;

14. Valorizzare i sistemi di raccolta delle segnalazioni dei cittadini su speculazioni e

inosservanze delle regole;

15. Semplificare e migliorare le procedure di informazione e partecipazione previste

nelle Valutazioni d’impatto ambientale, per nuove opere, sia pubbliche che private.

Aiuti alle imprese

16. Escludere da qualsiasi beneficio le imprese oggetto di procedimenti penali per

reati gravi (associazione a delinquere di stampo mafioso, corruzione, frode, delitti

ambientali etc.) e quelle che pagano le imposte nei paradisi fiscali, pur operando in

Italia.

17. Introdurre l’autocertificazione obbligatoria per le imprese beneficiarie circa

l’assenza di motivi ostativi alla concessione dei benefici previsti;

18. Prevedere la tracciabilità dei flussi di risorse finanziarie destinate alle imprese e

del loro utilizzo coerente, con l’indicazione conti correnti dedicati e l’assegnazione di un

codice identificativo.