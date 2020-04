Gli Italiani iniziano a capire il valore delle regole

Gli Italiani iniziano a capire il valore delle regole: è questo il cambiamento più eclatante indotto dal Coronavirus. Tranne eccezioni, la gran parte della popolazione ha aderito alla domiciliazione anti-contagio, nonostante giornate spiagge e prati mai così invitanti. Il vantaggio del rispetto della legge è anti-intuitivo, perché implica una riduzione di libertà percepita come sacrificio chiaro, immediato e personale, rispetto a un vantaggio vago, differito e pubblico; un investimento comportamentale che il singolo non sempre è in grado di attualizzare. O che ritiene – nella propria concezione prioritaria di sé o del proprio nucleo (familismo) – non degno di dedizione.