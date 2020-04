“Gli attacchi contro Report dimostrano che qualcuno prova molto fastidio per le inchieste giornalistiche”

“Gli attacchi contro Report dimostrano che qualcuno prova molto fastidio per le inchieste giornalistiche”. Lo scrive in una nota il segretario Usigrai Vittorio Di Trapani. “Ma ricordo che in democrazia funziona così: i giornalisti fanno le inchieste. E queste si giudicano solo sulla verità dei fatti che denunciano. Quindi se qualcuno si sente leso nell’onore si rivolge alle autorità competenti per accertare la verità. Di certo non prova a imbavagliare l’informazione. E, potete starne certi, né Report né nessun altro si farà imbavagliare dagli attacchi”.