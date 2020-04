Fondazione Terron e Rivista “Sipario”. Guida Streaming #restiamoacasa

In questo difficile, logorante trascorrere dell’ emergenza- pandemia, per rimanere aggiornati sugli eventi culturali, teatrali e sugli sforzi del settore per restare in essere , al fine di per garantire un costante aggiornamento sulle le attività che nonostante tutto resistono, si segnale una intelligente iniziativa della Fondazione Terron e di “Sipario”, mensile delle spettacolo.

La storica rivista, nata nel 1946, avverte necessaria la continuità del servizio mediatico a beneficio della collettività.

Da alcuni giorni è disponibile sul portale www.Sipario.it una guida agli eventi culturali e teatrali in programma in streaming, al fine di offrire ai fruitori un ampio ventaglio di proposte suddivise per discipline dello spettacolo.

Un servizio che merita di essere sostenuto al di là delle assenze legislative in materia.

Per contattare i promotori si può telefonare o scrivere:

Al numero 02 31055088 o inviare e.mail

a

segreteria@sipario.it

sipario@sipario.it

Questi gli spettacoli in streaming proposti per i prossimi giorni da www.sipario.it

Venerdì 10 aprile 2020, ore 20.45

Evento: Fondazione Teatro della Toscana – Stefano Accorsi (titolo da definire)

Link: https://www.youtube.com/channel/UC97ZmHHimPs5nSpnW3vsyJA/videos

________________________________________

Sabato 11 aprile 2020, ore 20.45

Fondazione Teatro della Toscana – Daniele Russo Cosa mi sono perso di G.Gaber dall’album “Storie del Signor G”

Daniele Russo. Foto Francesco Squeglia

Link:https://www.youtube.com/channel/UC97ZmHHimPs5nSpnW3vsyJA/videos

________________________________________

Domenica 12 aprile 2020, ore 20.45

Fondazione Teatro della Toscana – Paolo Mazzarelli “Il profeta” di Kahil Gibran

Paolo Mazzarelli

Link:https://www.youtube.com/channel/UC97ZmHHimPs5nSpnW3vsyJA/videos

________________________________________

Lunedì 13 aprile 2020, ore 20.45

Evento: Fondazione Teatro della Toscana – Virgilio Sieni (titolo da definire)

Virgilio Sieni. Foto Marcello Norberth

Link: https://www.youtube.com/channel/UC97ZmHHimPs5nSpnW3vsyJA/videos

________________________________________

Martedì 14 aprile 2020, ore 20.45 Fondazione Teatro della Toscana – Edoardo Leo legge un estratto dal “Diario del tenente colonnello” di Mervin Willerr Gonin

Link: https://www.youtube.com/channel/UC97ZmHHimPs5nSpnW3vsyJA/videos

________________________________________

Mercoledì 15 aprile 2020, ore 20.45

Fondazione Teatro della Toscana – Giorgio Pasotti legge “La Luna” di Dunya Mikhai e “La marionetta di stoffa” di J.Welch

Link: https://www.youtube.com/channel/UC97ZmHHimPs5nSpnW3vsyJA/videos

________________________________________

Giovedì 16 aprile 2020, ore 20.45

Fondazione Teatro della Toscana – Matilda De Angelis “La vita nuova” di Chandra Livia Candiani. Matilda De Angelis canta Make You Feel My Love di Bob Dylan. Silvia Ajelli legge Le città nascoste, da “Le città invisibili” di Italo Calvino. Silvia Ajelli legge Le città e la memoria da “Le città invisibili” di Italo Calvino

Link: https://www.youtube.com/channel/UC97ZmHHimPs5nSpnW3vsyJA/videos

________________________________________

Venerdì 17 aprile 2020, ore 20.45

Fondazione Teatro della Toscana – Stefano Accorsi (titolo da definire)

Link: https://www.youtube.com/channel/UC97ZmHHimPs5nSpnW3vsyJA/videos

________________________________________

Sabato 18 aprile 2020, ore 20.45

Evento: Fondazione Teatro della Toscana – Lino Guanciale legge “I fratelli Karamazov” Trad. A. Villa

Link: https://www.youtube.com/channel/UC97ZmHHimPs5nSpnW3vsyJA/videos

________________________________________

Domenica 19 aprile 2020, ore 20.45

Fondazione Teatro della Toscana – Maria Pia Calzone legge “Lettere” di Emily Dickinson trad. B.Lanati e un estratto da “Tre cavalli” di E. De Luca

Link: https://www.youtube.com/channel/UC97ZmHHimPs5nSpnW3vsyJA/videos

________________________________________

Lunedì 20 aprile 2020, ore 20.45

Fondazione Teatro della Toscana – Virgilio Sieni (titolo da definire)

Virgilio Sieni. Foto Marcello Norberth

Link: https://www.youtube.com/channel/UC97ZmHHimPs5nSpnW3vsyJA/videos

________________________________________

Martedì 21 aprile 2020, ore 20.45

Fondazione Teatro della Toscana – Barbara Ronchi legge Suonatina di Pianoforte di Eugenio Montale

Link: https://www.youtube.com/channel/UC97ZmHHimPs5nSpnW3vsyJA/videos

________________________________________

Mercoledì 22 aprile 2020, ore 20.45 Fondazione Teatro della Toscana – Lorenzo degl’Innocenti legge “Congedo del viaggiatore cerimonioso” di Giorgio Caproni

Lorenzo degl’Innocenti

Link: https://www.youtube.com/channel/UC97ZmHHimPs5nSpnW3vsyJA/videos

________________________________________

Giovedì 23 aprile 2020, ore 20.45

Fondazione Teatro della Toscana – Roberto Sturno legge Testamento di Kriton Athanasulis”.

“In quanto teatro” di R. Bolano Trad. B.Bertoni

Link: https://www.youtube.com/channel/UC97ZmHHimPs5nSpnW3vsyJA/videos

________________________________________

Venerdì 24 aprile 2020, ore 20.45

Evento: Fondazione Teatro della Toscana – Stefano Accorsi (titolo da definire)

Link: https://www.youtube.com/channel/UC97ZmHHimPs5nSpnW3vsyJA/videos

________________________________________

Sabato 25 aprile 2020, ore 20.45

Evento: Fondazione Teatro della Toscana – (titolo da definire)

Link: https://www.youtube.com/channel/UC97ZmHHimPs5nSpnW3vsyJA/videos

________________________________________

Domenica 26 aprile 2020, ore 20.45

Evento: Fondazione Teatro della Toscana – Silvia Briozzo legge Coincidenze” di S.Benni, “Dediche” di M.Lodoli, “L’avventura di due sposi” di I.Calvino

Link: https://www.youtube.com/channel/UC97ZmHHimPs5nSpnW3vsyJA/videos

________________________________________

Lunedì 27 aprile 2020, ore 20.45

Evento: Fondazione Teatro della Toscana – Carolina Rosi legge Eduardo De Filippo

Carolina Rosi

Link: https://www.youtube.com/channel/UC97ZmHHimPs5nSpnW3vsyJA/videos