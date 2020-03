‘Libertà per Patrick Zaki’, la Fnsi aderisce all’appello di Amnesty International Italia

Il 27enne attivista e studente dell’Università di Bologna è in stato di detenzione preventiva in Egitto dal 7 febbraio. È accusato di “diffusione di notizie false”, “incitamento alla protesta” e “istigazione alla violenza e ai crimini terroristici”. Il 7 marzo i giudici decideranno se scarcerarlo o prolungare la reclusione.

Lo striscione ‘Libertà per Patrick Zaki’ nella sede della Fnsi

La Federazione nazionale della Stampa italiana aderisce alla mobilitazione promossa da Amnesty International Italia per chiedere la scarcerazione di Patrick George Zaki, il 27enne attivista e studente dell’Università di Bologna, in stato di detenzione preventiva in Egitto dal 7 febbraio.

Il 25 febbraio Zaki è stato trasferito da una stazione di polizia alla prigione di Mansoura. La prossima udienza è fissata il 7 marzo. La mattina del 7 febbraio, in base a quanto riferito dai suoi avvocati, agenti dell’Agenzia di sicurezza nazionale (NSA) lo hanno arrestato e tenuto bendato e ammanettato per 17 ore durante il suo interrogatorio all’aeroporto.

I pubblici ministeri di Mansoura hanno ordinato la detenzione preventiva di Patrick George Zaki in attesa di indagini su accuse tra cui “diffusione di notizie false”, “incitamento alla protesta” e “istigazione alla violenza e ai crimini terroristici”. Il 22 febbraio, allo scadere dei primi 15 giorni di detenzione, un tribunale egiziano ha ottenuto il prolungamento di ulteriori 15 giorni. Il 5 marzo, Zaki è stato trasferito nella prigione di Tora, al Cairo.

«L’obiettivo della detenzione preventiva prolungata è di consegnare un prigioniero all’oblio. Per questo, è fondamentale che in vista dell’udienza di sabato prossimo, e di quelle che eventualmente seguiranno, non si disperdano l’entusiasmo, l’emozione e la solidarietà dell’ultimo mese e che ognuno continui a fare la sua parte», ha dichiarato in una nota ufficiale Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

L’appello “Libertà per Patrick Zaki” è online a questo link.

Da fnsi