Italia in terapia intensiva contro il morbo dell’individualismo

Ora si deve affrontare la paura del contagio. E anche la clausura domestica condivisa diventa un rito. Che promette salvezza, solo se si aderisce per convinzione, non per costrizione. Così, il rito dà senso ad un sacrifico collettivo. E se un popolo attraversa unito un periodo di privazione, si ritrova alla fine con più fiducia reciproca. L’Italia è in questa fase: in terapia intensiva contro il morbo dell’individualismo. Non so come ne usciremo, ma gli atti di generosità e dedizione che vediamo in questi giorni lasceranno una traccia profonda nel nostro senso dativo della relazionale. Perché i riti che li hanno accompagnati, stanno modificando la nostra psicologia sociale.