Chiese, media e libertà, un seminario a Firenze il 24 marzo

La Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo stato (CCERS) organizza un seminario di approfondimento sul tema: chiese evangeliche, amministrazione pubblica, mass-media e libertà religiosa. L’appuntamento, promosso in collaborazione con l’istituto avventista di cultura biblica Villa Aurora di Firenze, si svolgerà martedì 24 marzo dalle 10.30 alle 16, nel capoluogo toscano, in via del Pergolino 12.

“Il seminario – spiegano gli organizzatori – intende esplorare alcuni aspetti del rapporto tra minoranze religiose e amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento ai problemi legati all’edilizia religiosa, al riconoscimento giuridico degli enti, ai progetti di legge-quadro sulla libertà religiosa e al non sempre facile rapporto coi mezzi di comunicazione”.

Il programma della giornata prevede alle 10.30 l’introduzione al seminario con il pastore Luca Maria Negro, presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, il saluto del pastore Davide Romano, direttore dell’istituto Villa Aurora che ospita l’evento, la meditazione biblica del pastore Carmine Napolitano, presidente della federazione delle chiese pentecostali. A seguire, i contributi di Simona Attollino, autrice del volume Confessioni religiose e pubblica amministrazione (editrice Claudiana), e del giornalista (direttore del NEV) Gian Mario Gillio, sul rapporto tra chiese evangeliche e mondo dell’informazione.

Nel primo pomeriggio, si discuterà di “progetti di legge sulla libertà religiosa”, con il decano della facoltà teologica avventista Tiziano Rimoldi e l’avvocata Ilaria Valenzi.

