“Verità e giustizia per Giulio Regeni”. Migliaia di fiaccole in tutta Italia

4mila candele hanno illuminato la parola “Verità” nella piazza principale di Fiumicello. Un minuto di silenzio alle 19.41 quando Giulio Regeni inviò il suo ultimo messaggio dalla capitale egiziana. Poi di lui non si seppe più nulla fino al 3 febbraio, quando il suo cadavere, sfigurato, fu trovato su una strada tra Il Cairo e Alessandria. La famiglia chiede, esige verità e giustizia. La stessa che ha chiesto anche il presidente Fico auspicando che il “2020 sia l’anno della verità”.

“25 gennaio 2016 – 25 gennaio 2020…4 anni … grazie di cuore a chi ci sta vicino” ha scritto la mamma di Giulio, Paola Deffendi con il marito Claudio e la figlia Irene alla fiaccolata.

Altre fiaccolate a Roma in piazza della Rotonda, davanti al Pantheon; a Torino, in piazza Castello; a Milano, in piazza della Scala; a Firenze, in piazza San Marco; a Bologna, in piazza Ravegnana; a Napoli, in piazza del Gesù Nuovo; a Palermo, in piazza Pretoria; a Trieste, in piazza della Borsa…