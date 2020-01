Sardine a Bologna: piazza stracolma

“La piazza è già stracolma: ci sono già 35-40mila persone”. Sono le parole di Mattia Santori, a proposito dell’evento in corso a Bologna, che parlando con i cronisti ha detto: “Abbiamo scelto piazza VIII agosto, perché era più grande e facile da gestire, ma potevamo andare in una piazza grande il doppio”. “Si può arrivare da una piccola piazza a cambiare l’esito delle elezioni” in una conferenza stampa a margine del concerto. “Il punto di svolta non è oggi ma tra una settimana, se saremo nello squadrismo digitale o se invece c’è un segnale di speranza. Se il sovranismo che era dato per strafavorito, e che ha speso soldi e persone per questa elezione, fosse sconfitto, sarebbe un segnale importante. Se ci sarà un risultato favorevole tra una settimana questo diventerà un esempio in Italia e non sono.”.