Mercoledì presidio al Pantheon contro le ingerenze della Vigilanza sul “giusto contratto”

Mercoledì 15 alle ore 13.30 l’Usigrai ha convocato un presidio in concomitanza con l’audizione del Direttore Risorse Umane della Rai in Vigilanza.

Siamo di fronte a qualcosa di incomprensibile: la Vigilanza ha nelle mani le audizioni di Salini e Foa sulla tentata truffa, e sceglie invece di occuparsi di uno dei pochi accordi sindacali che garantisce più diritti e più occupazione. Sospendere ora le procedure per la regolarizzazione di centinaia di colleghi vuol dire far arenare tutto. Anzi, ci aspettiamo in queste ore la nomina della Commissione esaminatrice, insieme a quella della Commissione per la selezione pubblica.

Se i partiti sono arrivati alla resa dei conti con il vertice di Viale Mazzini, tengano fuori le lavoratrici e i lavoratori che da anni attendono finalmente il “giusto contratto”.