La schiavitù legale del nuovo film di Ken Loach

La schiavitù è di nuovo legale. E’ questa la tesi di “Sorry, we missed you”, l’ultimo film di Ken Loach, che continua a indagare la vita degli ultimi, la classe “poltiglia”, quella schiacciata a norma di legge dal neo-liberismo. Ricky – un perfetto Kris Hitchen – si sbatte per evitare di annegare insieme alla famiglia nella povertà. Lo stipendio della moglie Abby (Debbie Honeywood, senza mezza sbavatura) un’addetta all’assistenza domiciliare, non basta a tirare avanti una famiglia con un figlio graffitaro e borderline e una ragazzina, che dà una mano alla madre per sostenere la fragilità dei maschi di casa. Ricky decide di lavorare nelle consegne dei pacchi negli acquisti on line, non sapendo che s’infilerà in un legame scorsoio con il suo datore di lavoro, che alla fine lo strangolerà di fatica e umiliazioni.