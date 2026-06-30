Giornalismo sotto attacco in Italia

Attentato a Ranucci, quanto è lungo l’elenco dei possibili mandanti…

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Giuseppe Giulietti
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I carabinieri hanno arrestato i quattro probabili sicari che volevano uccidere Sigfrido Ranucci. Avrebbero agito su commissione. L’elenco dei possibili mandanti é lungo quanto l’elenco degli interessi lesi da Sigfrido e dalla sua redazione. Ora attendiamo di beccare il primo delinquente che avrà il coraggio di insultare Ranucci è di chiedere ancora la revoca della scorta. Coloro che hanno cercato e cercano tuttora di delegittimarlo dovrebbero solo chiedere scusa.
Anche questa volta Sigfrido Ranucci ha avuto, purtroppo per lui, ragione.

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