Attentato a Ranucci, quanto è lungo l’elenco dei possibili mandanti…

I carabinieri hanno arrestato i quattro probabili sicari che volevano uccidere Sigfrido Ranucci. Avrebbero agito su commissione. L’elenco dei possibili mandanti é lungo quanto l’elenco degli interessi lesi da Sigfrido e dalla sua redazione. Ora attendiamo di beccare il primo delinquente che avrà il coraggio di insultare Ranucci è di chiedere ancora la revoca della scorta. Coloro che hanno cercato e cercano tuttora di delegittimarlo dovrebbero solo chiedere scusa.

Anche questa volta Sigfrido Ranucci ha avuto, purtroppo per lui, ragione.