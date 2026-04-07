Giornalismo sotto attacco in Italia

“L’infrastruttura del tutto”: ciclo di seminari su cybersecurity e intelligenza artificiale

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Redazione
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La cybersecurity e la sicurezza informatica non sono solo un affare da specialisti, come dimostra l’allarme che destano nei cittadini le ripetute violazioni della sicurezza informatica di banche, aziende e istituzioni di cui la stampa rende conto ormai con una certa frequenza.

Un’informazione che voglia affrontare questi temi deve però rifuggere tanto il linguaggio da iniziati (specie in un paese come l’Italia dove la cultura informatica di base è limitata), quanto la semplificazione, i toni allarmistici e un linguaggio occasionalmente scorretto, che sconta la difficoltà oggettiva di spiegare la natura, la vastità e la portata del fenomeno. Queste circostanze impediscono al giornalismo di esercitare quella doppia funzione di watchdog della democrazia e di manutenzione civica rispetto ai valori fondanti la società.
Eppure, non c’è mai stato così tanto bisogno di una buona informazione sui temi della cybersecurity. Ce n’è bisogno per educare le persone, fondare un linguaggio comune, costruire una cultura della sicurezza informatica che parta dalla divulgazione dei suoi temi più rilevanti: la democrazia, la privacy, la libertà, la sicurezza, la salute.

Per questo, il Dipartimento CoRiS propone un ciclo di seminari, diretto in primo luogo a giornaliste e giornalisti* ma aperto a studentesse e studenti, per contribuire a un “giornalismo di servizio” che vada oltre le esigenze dell’informazione quotidiana e di attualità che pure ne costituiscono la ragion d’essere.

Gli incontri si terranno ogni giovedì, tra il 16 aprile e il 7 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l’aula Mauro Wolf, al primo piano di via Salaria 113.

In allegato il calendario degli incontri.

N.B. ogni seminario è accreditato presso l’Ordine dei Giornalisti per il conseguimento di 4 crediti formativi obbligatori:

  • le iscrizioni per il seminario “Cybersecurity: rischio informatico e autodifesa digitale per i giornalisti” si aprono su www.formazionegiornalisti.it il 2 aprile;
  • le iscrizioni per il seminario “Disinformazione e Deepfake: la democrazia in pericolo” si aprono su www.formazionegiornalisti.it il 9 aprile;
  • le iscrizioni per il seminario “Threat actors, APT, cybergangs: l’economia del cybercrime” si aprono su www.formazionegiornalisti.it il 16 aprile;
  • le iscrizioni per il seminario “Hackerare l’intelligenza artificiale: rischi e rimedi” si aprono su www.formazionegiornalisti.it il 23 aprile.

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