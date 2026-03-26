Ultimi dati Auditel: segnale per il giornalismo Rai

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Roberto Natale, consigliere d’amministrazione della RAI, interviene sul tema dell’informazione politica in prima serata, sollevando una questione che si fa ancora più urgente in vista dell’anno elettorale. Di seguito la sua nota: “Al di fuori degli spazi canonici dei Tg, che godono quasi tutti di buona salute, il servizio pubblico – aggiunge – non ha saputo intercettare in prima serata la domanda di informazione dei cittadini in un rilevante passaggio politico-istituzionale, quello del referendum e delle sue conseguenze. La7 prosegue nel capitalizzare la nostra irrilevanza facendo segnare sempre nuovi record di ascolto, mentre la Rai continua ad ammannire l’ora quotidiana di dibattito su Garlasco. Non può essere soltanto la fiction – sempre sia lodata – a tenere su il rapporto con il pubblico. In vista della definizione dei nuovi palinsesti, è indispensabile che la Rai recuperi in prima serata luoghi autorevoli dove ospitare il dibattito politico. Nell’anno che porta alle elezioni, perseverare nell’assenza sarebbe ancora più grave.”

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