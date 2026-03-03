Referendum. Grande attesa per la prima riunione dell’Agcom il 4 marzo

0 0

L’Osservatorio par condicio Comitato Società Civile per il NO, in collaborazione con Articolo21, presenta il suo ottavo comunicato, mentre l’Agcom non si è ancora riunita. Abbiamo segnalato diverse trasmissioni con possibili squilibri, abbiamo rivolto quesiti su Radio radicale, abbiamo presentato esposti su squilibri nei principali Telegiornali della sera ed abbiamo fatto una graduatoria delle presenze degli esponenti politici decisamente a favore del SI.

Domani a distanza di un mese e mezzo dalla data di indizione del Referendum l’Autorità amministrativa indipendente (Agcom) che deve garantire il corretto svolgimento del referendum dovrebbe farci conoscere le proprie valutazioni sull’equilibrio della campagna referendaria, pronunciarsi d’ufficio sui dati del monitoraggio in suo possesso, sui diversi ricorsi e prendere gli eventuali provvedimenti di riequilibrio.

Oggi comunichiamo i dati dell’Osservatorio TG CoRiS – Murialdi riguardanti il monitoraggio dei telegiornali serali di Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto, TgLa7, del 2 marzo 2026.

I telegiornali RAI dedicano il 48,8% al NO e il 51,2% al SI. I telegiornali Mediaset dedicano il 15,5 % al NO e l’84,5% al SI. Il Tg de La7 non presenta dati. Conclusione: i Tg RAI mantengono un sostanziale equilibrio nei tempi attribuiti alle due posizioni, i Tg Mediaset riprendono la settimana con un forte squilibrio a favore del SI dopo aver sostanzialmente riequilibrato nel week end. Il Tg de La7 sceglie di occuparsi prevalentemente della guerra e di conseguenza non si occupa del referendum.

Tra gli esponenti politici spicca il tempo di parola concesso alla Meloni sul referendum che è conseguenza di una lunga intervista concessa dal TG5. Sarà interessante notare se l’Agcom conteggerà questo tempo tra gli spazi istituzionali ovvero tra quello dei leader politici, perché in questo secondo caso la distanza dai tempi della leader dell’opposizione (Schlein) sarebbe abissale.

