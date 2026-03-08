Referendum Giustizia: a Lucca incontro pubblico con Nadia Urbinati

0 0

Martedì 10 marzo alle 18, nella sede della CGIL di Lucca (viale Luporini), si terrà l’incontro pubblico “Referendum giustizia: andare ai fondamentali, difendere l’equità”, con la partecipazione, in collegamento streaming, della politologa Nadia Urbinati, docente di teoria politica alla Columbia University. L’iniziativa è promossa dal *Comitato lucchese Società civile per il No al referendum costituzionale e si inserisce nel partecipato e continuativo percorso di approfondimento e informazione pubblica in vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026. Nel corso dell’incontro, Nadia Urbinati dialogherà con il Comitato sui temi centrali della riforma della giustizia e sulle implicazioni istituzionali e democratiche del referendum. L’obiettivo dell’iniziativa è offrire alla cittadinanza strumenti di comprensione e confronto, approfondendo i principi costituzionali che regolano il funzionamento della giustizia e l’equilibrio tra i poteri dello Stato. “Potersi confrontare con la professoressa Urbinati rappresenta una bella occasione di approfondimento e stimolo per le cittadine e i cittadini lucchesi – spiegano i referenti del Comitato per il NO -. Urbinati ha più volte sottolineato la necessità di difendere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, considerate elementi essenziali dello Stato di diritto. Secondo la politologa, infatti, alcune proposte referendarie rischiano di intervenire su equilibri delicati del sistema istituzionale senza affrontare le questioni strutturali della giustizia italiana, come l’efficienza dei procedimenti e l’organizzazione degli uffici giudiziari. È invece fondamentale evitare che strumenti come il referendum vengano utilizzati per modifiche che incidono su principi costituzionali sensibili senza un adeguato lavoro, confronto e dibattito parlamentare e pubblico. La difesa dell’equità e delle garanzie democratiche passa attraverso riforme ponderate e coerenti con l’impianto della Costituzione, che, invece, con questa riforma rischia di essere messa sotto attacco”.

L’incontro si svolgerà in presenza, ma sarà possibile seguirlo anche in collegamento streaming sulla piattaforma ZOOM. Sarà anche trasmesso sulla pagina Facebook CGIL Lucca. Per ricevere il link Zoom è possibile scrivere a: comitatonoreferendumlucca@gmai l.com

