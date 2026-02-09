0 0

Nasce il presidio di Articolo 21 di Viterbo. Difendere la Costituzione nata dalla Resistenza, impedire la riscrizione della Storia, combattere la limitazione della libertà d’informazione, il rilancio del pensiero.

Su questa base nasce il presidio di Articolo Ventuno grazie alla collaborazione dell’Associazione Arci Ponti di memoria, il progetto ideato nel 2012 da Daniele Biacchessi che mette insieme artisti, giornalisti, scrittori, impegnati alla costruzione di una grande rete nazionale sulla memoria.

Uno dei punti cardine resta dunque la diffusione e la difesa del pensiero critico. Ed è proprio qui, e in questo momento di attacco alle libertà di espressione, che Ponti di memoria si incontra con Articolo 21. Con queste parole d’ordine si è aperta a Montefiascone la quattordicesima della storica rassegna-festival “Città dei narratori 2026”, con la presenza di Beppe Giulietti e Vincenzo Vita di Articolo Ventuno.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21