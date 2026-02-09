Nasce il Comitato per il No di Latina, appuntamento il 10 febbraio

0 0

Nasce il Comitato per il No di Latina, l’ufficializzazione al Circolo Cittadino con Giovanni Bachelet.

In vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo per cui tutti i cittadini saranno chiamati ad esprimersi sulla separazione delle carriere della magistratura, martedì 10 febbraio alle ore 17 presso il Circolo Cittadino il Comitato per il No di Latina si costituirà ufficialmente e darà seguito alla campagna referendaria cogliendo l’occasione della presenza di Giovanni Bachelet, Presidente comitato “Società civile per il no nel referendum costituzionale”, in qualità di relatore d’eccezione del seminario di approfondimento “Referendum giustizia, le ragioni del no” durante il quale saranno presentati e sviscerati i pericoli di una riforma che vuole stravolgere la Costituzione e mettere a rischio l’autonomia della magistratura compromettendo l’equilibrio tra i poteri dello Stato.

All’iniziativa prenderanno parte tutte le realtà associative (Partito progressista, Rete studenti medi, Lbc, Sinistra italiana, Per Latina 2032, Libera LT, Possibile Latina, Libera Sud Pontino, PD, Anpi, Arap Aprilia, Europa Verde, Partito Socialista, Articolo 21-Presidio di Latina, Cgil, Reti di Giustizia, FederConsumatori, Giovani Comunisti) e i liberi cittadini che hanno contribuito in queste settimane all’organizzazione di momenti di incontro e discussione. Sono previsti interventi di Martina Taglione, sostituto procuratore presso il Tribunale di Latina e segretaria della sottosezione ANM di Latina, Paolo Bertollini, giudice presso il Tribunale di Latina, Florindo Oliverio, responsabile politiche istituzionali Cgil Nazionale; modera Graziella Di Mambro, responsabile legalità Articolo 21.

Il Comitato per il No non è a numero chiuso. Qualunque associazione e cittadino può decidere di aderire e prendere parte alle attività che si organizzeranno.

(Nella foto l’evento per il No al referendum che si è tenuti il 4 febbraio, sempre a Latina)

