Giornalismo sotto attacco in Italia

Battersi contro i bavagli sarebbe un dovere di ogni giornalista. Articolo 21 non arretra davanti alle aggressioni

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

La ministra Roccella, il deputato Fabio Rampelli e i “basisti” interni vogliono denunciare il sequestro della Commissione di vigilanza e mancata approvazione del regolamento. Ricordo che la legge prevede la completezza dell’informazione. Ma su questo temo che abbiano perso la voce. Mentre ne hanno avuta e molta per attaccare Articolo 21, associazione che da sempre difende la Costituzione e chiede adesso l’applicazione dell’European Media Freedom Act, una legge contro le querele bavaglio, trasparenza sul genocidio a Gaza. E’ chiedere troppo? No, è rispettare la Costituzione italiana, antifascista è bene sempre ricordarlo. Articolo 21 non arretrerà di un passo. I parlamentari di destra che hanno attaccato la nostra associazione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, nello stesso giorno hanno trovato, a quanto sembra, normale il contratto Rai a Tommaso Cerno, noto  per gli attacchi a Report e al suo direttore Sigfrido Ranucci. Distrazione o strategia.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Una risposta necessaria: Articolo 21 tra diritto di partecipazione e strumentalizzazioni politiche

Redazione

La ministra Roccella è titolare del Minculpop?

Vincenzo Vita

Attacchi ad Articolo21: sì, siamo di parte. Dalla parte della Costituzione

Redazione

Solidarietà da Paolo Berizzi ad Articolo 21: baluardo della democrazia

Redazione

L’Ordine dei Giornalisti: “Finanziamo la libertà d’informazione”

Carlo Bartoli

L’attacco contro Articolo21 è sguaiato e disinformato

Vittorio Di Trapani
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.