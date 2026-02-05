Battersi contro i bavagli sarebbe un dovere di ogni giornalista. Articolo 21 non arretra davanti alle aggressioni

0 0

La ministra Roccella, il deputato Fabio Rampelli e i “basisti” interni vogliono denunciare il sequestro della Commissione di vigilanza e mancata approvazione del regolamento. Ricordo che la legge prevede la completezza dell’informazione. Ma su questo temo che abbiano perso la voce. Mentre ne hanno avuta e molta per attaccare Articolo 21, associazione che da sempre difende la Costituzione e chiede adesso l’applicazione dell’European Media Freedom Act, una legge contro le querele bavaglio, trasparenza sul genocidio a Gaza. E’ chiedere troppo? No, è rispettare la Costituzione italiana, antifascista è bene sempre ricordarlo. Articolo 21 non arretrerà di un passo. I parlamentari di destra che hanno attaccato la nostra associazione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, nello stesso giorno hanno trovato, a quanto sembra, normale il contratto Rai a Tommaso Cerno, noto per gli attacchi a Report e al suo direttore Sigfrido Ranucci. Distrazione o strategia.

