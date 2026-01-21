La Giornata della Memoria 2026 a Zugliano (Udine)

0 0

In occasione della Giornata della Memoria, unitamente al Comune di Pozzuolo del Friuli e in collaborazione con Articolo 21, le sezioni friulane di ANPI e ANED, e Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste, verrà proposto al Centro “Balducci” di Zugliano (UD) un momento di forte valore civile, in particolar modo significativo oggi in un mondo che mostra tratti di disumanità a cui non pensavamo di dovere più assistere.

Il focus sarà dedicato a chi, da bambino, dalla Shoah ai giorni nostri, ha vissuto drammi inumani, violenze e la negazione dei diritti fondamentali.

L’incontro sarà anche occasione per approfondire la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sottolineando l’importanza della memoria come strumento di consapevolezza e responsabilità nel presente.

“Infanzia tradita. Quale ‘interesse superiore’. Dalla Shoah ai giorni nostri” è dunque il titolo dell’incontro di martedì 27 gennaio, alle ore 20.00, presso la Sala “Petris” di Zugliano (UD). Oltre alle significative voci di Moni Ovadia, che tratterà della situazione dei bambini dalla Shoah alla Striscia di Gaza, e del prof. Marco Ius, che si concentrerà sulla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, verranno proclamate testimonianze dalla Shoah a cura dell’attrice Aida Talliente, accompagnate dalle musiche di Susan Franzil. Interesse particolare susciterà il coinvolgimento della Consulta dei ragazzi e delle ragazze del Comune di Pozzuolo del Friuli, che riproporranno alla comune riflessione alcuni degli articoli della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21