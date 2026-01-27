Giornalismo sotto attacco in Italia

Bavaglio respinto, il Tribunale di Roma dà ragione a Report su Sangiuliano

Giuseppe Giulietti
Dopo tanto abbaiare, e la multa inflitta dal Garante per la privacy a Report per aver trasmesso intercettazioni dell’ex ministro Sangiuliano; il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione, come era ovvio.
La nostra associazione, Articolo 21, confortata dal parere di costituzionalisti e legali, aveva anticipato questa conclusione.
Non perché i giudici siano “toghe rosse”, ma perché, come ha più volte sentenziato la Corte europea, qualsiasi notizia di pubblica utilità e rilevanza sociale va immediatamente pubblicata, anche perché, in caso contrario, il possessore delle intercettazioni potrebbe invece farne un uso ricattatorio.
Per fortuna, anche degli intercettati, quei colloqui sono finiti alla redazione di Report, che ne ha fatto l’uso corretto: la pubblicazione. Sarà appena il caso di ricordare che sono stati gli stessi protagonisti a mettere tutto in piazza.
L’ex ministro, assistito dal direttore del TG1, concesse un’intervista fiume, trasmessa addirittura fuori spazio, neppure fosse una dichiarazione straordinaria del Presidente della Repubblica.
Quello che stupisce non è la decisione, ovvia e scontata, del Tribunale di Roma, ma quella dell’Autorità per la privacy. Ma forse “vuolsi così, colà dove si puote e più non dimandar…”.

