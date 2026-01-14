0 0

Arriva alla sua quinta edizione il premio “Leali Young in memoria di Cristina Visintini”. L’associazione culturale Leali delle Notizie lo presenterà domani, venerdì 16 gennaio, alle 10.30, al palazzo municipale di Ronchi dei Legionari. Il sodalizio ronchese ripropone, con alcune grandi novità che saranno illustrate dalla coordinatrice del premio, Silvia De Michielis, il concorso per giovani aspiranti giornalisti, di un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti in tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di incentivare l’attività giornalistica e di promuovere l’inserimento dei giovani nella professione. Confermata la collaborazione ed il sostegno della Cassa rurale ed artigiana del Friuli Venezia Giulia. Anche nel 2026 un apposito comitato scientifico, formato da giornalisti ed operatori dell’informazione, esaminerà i lavori presentati dai partecipanti ed i vincitori verranno poi premiati in occasione dell’inaugurazione della dodicesima edizione del Festival del Giornalismo, in programma dal 9 al 14 giugno. La prima edizione del premio Leali Young era partita nel gennaio del 2022. “L’iniziativa, voglio ribadirlo, è stata realizzata per ricordare la figura di Cristina Visintini – racconta il presidente Luca Perrino – giornalista e vicepresidente di Leali delle Notizie, che è scomparsa prematuramente nell’agosto del 2021, lasciando un grande vuoto all’interno dell’associazione e di tutta la comunità ronchese”. Nel corso della sua vita Cristina si è sempre battuta nella lotta al precariato della categoria dei giornalisti freelance e nella difesa dei diritti dei più giovani che intendono intraprendere la professione. Cristina era innamorata del proprio mestiere e ha sempre incoraggiato i giovani a non arrendersi e a provare con coraggio a diventare dei giornalisti e a battersi per cambiare le norme che regolano la professione e che negli anni hanno reso sempre più instabile il settore dell’informazione. In occasione della manifestazione di giugno, i premiati delle diverse categorie in cui si sviluppa il premio avranno la possibilità di collaborare a supporto dell’ufficio stampa di Leali delle Notizie.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21