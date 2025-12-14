Morti sul lavoro, una mattanza che non può e non deve lasciarci indifferenti. I nomi delle vittime

Operai, elettricisti, fabbri, agricoltori, muratori, studenti in alternanza scuola lavoro, imprenditori, artigiani, questa è la lista dei morti sul lavoro da inizio 2025, che ho monitorato.

Perchè queste tragedie non fanno solo vittime, distruggono le famiglie e rendono tanti giovani orfani e soli.

Ed è una sola parte delle morti sul lavoro, che sono riuscito a monitorare, visto che è molto difficile trovare notizie in merito.

Questa è una mattanza che non può e non deve lasciarci indifferenti.

Lavoratori, che purtroppo non ci sono più, e che non hanno fatto più ritorno a casa, per la mancanza di sicurezza sul lavoro.

Le tante vittime sul lavoro:

Francesco Stella, operaio di 38 anni, caduto da un’impalcatura.

Alessandro Losacco, operaio di 59 anni, travolto dal mezzo che aveva appena parcheggiato.

Roberto Zanoletti imprenditore di 56 anni, precipitato dal cestello del muletto da circa 6 metri di altezza.

Carmelo Longhitano, imprenditore di 51 anni, precipitato dal tetto di un capannone che stava riparando.

Gino Creuso, allevatore di 62 anni, colpito da una violenta testata da un vitello.

Rocco D’Ascanio titolare di 68 anni, caduto da una scala, mentre si trovava all’interno della sua officina.

Claudio Garassino, agricoltore di 54 anni, travolto dal trattore, all’interno di un’azienda agricola.

Patrizio Spasiano, operaio di 19 anni, morto per una fuga di ammoniaca da un serbatoio alla Frigocaseta di Gricignano D’Aversa.Era un tirocinante a soli 500 euro al mese.Sempre alla Frigocaserta, il 31 Dicembre 2024, era morto un’altro operaio, Pompeo Mezzacapo, schiacciato da un muletto.

Luca Guerrini, operaio di 52 anni, travolto da un camion, mentre lavorava in un cantiere stradale.

Luca Oldano, operaio di 32 anni, schiacciato da un silos

Mario Morina, operaio di 59 anni, travolto da un albero abbattuto dal vento, mentre lo stava tagliando.

Petre Zaim, operaio di 58 anni, schiacciato dal carico della gru nel Policlinico di Bari

Cheikh Ndiaye, operaio di 32 anni, precipitato dal tetto di un capannone da circa 10 metri.

Felice Ferrara, imprenditore di 44 anni, rimasto incastrato nella betoniera della sua stessa impresa.

Charles Outtier 25 anni, schiacciato dalla ruota di un trattore, mentre stava lavorando nell’oliveto.

Lello Di Giovambattista 63 anni, ustionato nell’incendio della sua azienda agricola.

Gabriele Raimondo, operaio di 33 anni, schiacciato da una pressa.

Marjorie Angela García Cruzn, operaia di 48 anni, caduta da una scala, battendo la testa, in un’azienda di distribuzione di casalinghi.

Sergio Michele, operaio di 57 anni, caduto da un impalcatura.

Eugen Daniel Vasiliu, operaio di 39 anni, morto mentre montava una giostra

Mauro Stocco, operaio di 57 anni, schiacciato dal muletto.

Michael Affatato, operaio di 26 anni, precipitato da un’altezza di 10 metri, per il crollo di una parte del tetto di un capannone.

Carlo Biff, imprenditore dii 59 anni, morto nell’incendio, per salvare le sue capre dal rogo, nella sua azienda agricola.

Adriano Rigon, ex titolare di 65 anni, adesso stava lavorando per un’altra azienda è precipitato da un’altezza di 7 metri, mentre effettuava un sopralluogo

Alessandro Brunello, pilota motorista di 49 anni, della ditta Barich è caduto dalla barca ed è annegato.

Cosimo Demola, operaio di 48 anni, schiacciato da un macchinario.

Kiro Novoselski, autista 56 anni, folgorato dal cavo dell’alta tensione.

Sebastiano Torreggiani, operaio agricolo di 27 anni, schiacciato da una rotoballa di fieno, che gli è piombata addosso mentre stava lavorando.

Antonino Curro 36 anni, schiacciato dal peso del furgone, su cui stava effettuando lavori di manutenzione.Lascia la moglie incinta e due figli piccoli.

Giuseppe Lonoce, agricoltore di 65 anni, stava potando un’albero di ulivo e si è ferito con la motosega, che ha reciso l’arteria femorale, ed è morto dissanguato.

Giancarlo Ferretti, geometra di 63 anni, precipitato da un’altezza di 20 metri, nella cava di Novelli.

Lorenzo Bertanelli, operaio di 36 anni, schiacciato dal pezzo di una barca, caduta da un ponteggio.

Antonio Pirretti, operaio di 50 anni, morto mentre lavorava all’interno di un impianto di depurazione.

Luca Parisi 48 anni,

Francesco Mansueto, giardiniere di 61 anni, schiacciato dal trattore.

Michele Giangregorio imprenditore agricolo di 45 anni, caduto dal tetto del capannone della sua rimessa agricola

Giacomo Maimonte operaio di 55 anni, ribaltato con l’escavatore a Massino Visconti, in provincia di Novara

Manuel Vargiu operaio di 45 anni, morto per un bullone espulso da un tritalegna

Raffaele Sicari operaio di 26 anni, caduto da un cestello che lo sosteneva, a circa 3 metri di altezza.

Michele Bernardi, operaio di 44 anni, travolto da un carrello automatizzato

Antonio Fabiano operaio di 46 anni, colpito dal braccio meccanico della betoniera

Gianni Caula titolare di azienda agricola di 57 anni, morto mentre stava eseguendo lavori di manutenzione a un macchinario.

Giorgio Bedini titolare di 82 anni, schiacciato da una gru.

Giuseppe Poppiti operaio di 52 anni, morto cadendo da un albero, mentre eseguiva lavori di potatura

Mehmet Xibraku operaio di 67 anni, precipitato dall’altezza di circa 10 metri, cadendo all’interno del magazzino di un’officina meccanica

Andrea Canzonieri operaio di 21 anni, schiacciato da un pannello di ferro di oltre 2 quintali, nel cantiere di un condominio in costruzione

Thomas Gobbi autista di 35 anni, schiacciato dalla cabina del suo camion

Aurelian Vinau muratore di 41 anni, caduto dal tetto da un’altezza di 8 metri, mentre stava lavorando all’interno di un’azienda agricola.

Francesco Ionadi operaio di 62 anni, precipitato dal tetto di un capannone.

Agostino Bordogni 58 anni, colpito alla testa da un albero che stava tagliando

Alessandro Guerra operaio di 54 anni, caduto da un mezzo meccanico

Fabrizio Casafina operaio 57 anni, schiacciato dal cancello d’ingresso dell’azienda.

Umberto Coghetto operaio di 27 anni, morto folgorato.

Peter Nussbaumer boscaiolo di 23 anni, travolto da un masso

Sanderson Mendoza operaio di 26 anni, morto per essere rimasto gravemente ustionato

Casafina Antonio Alongi, operaio di 55 anni, caduto dal tetto di una casa, durante dei lavori di ristrutturazione.

Tommaso Geremia operaio di 41 anni, travolto da un tir in manovra

Roberto Falbo operaio 53 anni, precipitato per 9 metri, dal tetto di una fabbrica di produzione mangimi.

Marius Bochis operaio di 41 anni, caduto nel silos del riso.

Gian Paolo Bernieri 63 anni, schiacciato dal trattore.

Nicola Di Vito agricoltore di 32 anni, travolto dal trattore

Daniel Tafa operaio di 22 anni, ucciso da scheggia incadescente

Nicola Sicignano operaio di 50 anni, incastrato nel nastro trasportatore dei rifiuti.

Umberto Rosito operaio di 38 anni, travolto da un tir, mentre lavorava in un cantiere autostradale.

Federico Ricci operaio di 30 anni, schiacciato mentre riparava un ascensore.

Tommaso Altobelli operaio di 60 anni, precipitato da una tettoia, da un’altezza di 6 metri.

Francesco Procopio operaio di 57 anni, schiacciato dall’armadio blindato.

Nazareno Bistosini imprenditore di 63 anni, morto per aver respirato il monossido di carbonio, per un rogo che si è sviluppato per un compressore che ha preso fuoco.

Paolo Cervini operaio di 57 anni, colpito da una scheggia di ferro.

Domenico Brega operaio di 58 anni, schiacciato da una pressa.

Paolo Mariottoni imprenditore dii 56 anni, morto per essere stato colpito da una pesante lastra di vetro.

Giuseppe Scarpato imbianchino di 54 anni, morto per essere caduto da una scala mentre pittura.

Sabatino D’Alberto 71 anni, schiacciato dal trattore.

Francesco D’Alo operaio di 59 anni, travolto da un furgone, mentre lavorava in un cantiere sulla tangenziale di Bologna.

Pietro Zito operaio di 35 anni, schiacciato da una porta blindata.

Claudio Clementoni elettricista di 57 anni, caduto da una scala durante il lavoro.

Yassine Boussema operaio di 17 anni, schiacciato da un macchinario

Pasquale Mastrototaro operaio di 55 anni, precipitato da un’altezza di oltrei 3 metri, durante un sopralluogo.

Antonio Maiorano imprenditore edile di 54 anni, muore dal tetto di una casa, mentre sta lavorando.

Un operaio di 34 anni, morto dopo una settimana di agonia.Era caduto da un tetto, durante i lavori di bonifica dell’eternit.

Carmine Parlato macchinista di 59 anni, morto nel disastro della funivia del monte Faito.

Nunzio Mazzone titolare di un’impresa edile di 65 anni, caduto da un ponteggio, mentre eseguiva dei lavori di ristrutturazione.

Massimo Caliciuri corriere di 53 anni, travolto dal suo furgone.

Simone Marolla operaio di 45 anni, precipitato per 7 metri dal tetto di un’abitazione

Eugenio Candi imprenditore di 75 anni, travolto dal trattore.

Nicola Marino guardiano di 59 anni, caduto da un ponteggio da un’altezza di 7 metri.

Antonio Rapisarda operaio di 65 anni, colpito da un profilato in ferro.

Stefano Vitali muratore di 59 anni, travolto da un pannello, mentre stava disarmando dei casseri in metallo.

Christian Rossetti operaio di 49 anni, caduto da un balcone, mentre montava una tenda da sole.

Marino Zaltron 58 anni, morto nel crollo del tetto, mentre stava eseguendo lavori di manutenzione.

Paolo Lambruschi operaio di 59 anni, precipitato in un dirupo con un mezzo dumper, mentre lavorava in una cava di marmo.

Moamen Khairy Selim Osman operaio 35 anni, schiacciato da una benna meccanica.

Paolo Straulino operaio di 50 anni, travolto da un muletto.

Raffaele Galano operaio di 58 anni, morto mentte eseguiva un intervento di manutenzione, quando avrebbe perso l’equilibrio ed è finito tra gli ingranaggi di un macchinario.

Stefano Alborino operaio di 47 anni, precipitato da un’impalcatura, durante alcuni lavori di ristrutturazione.

Roberto Vitale autista di 60 anni, travolto da una motrice.

Endrit Ademi operaio di 24 anni, precipitato da 12 metri da un ponteggio da un terzo piano a Milano.

Yasslne Guerouahi operaio di 30 anni, schiacciato da un rimorchio.

Jilali Sejdi operaio di 48 anni, cade dal muletto e finisce nel fiume, morto sul colpo.

Ahmed Mehmed autotrasportatore di 59 anni, schiacciato da una pedana.

Robcornelis Maria Huijben Uiben sommozzatore di 39 anni, morto mentre tagliava il boma sott’acqua.

Remzi E. operaio di 46 anni, si presume sia caduto da un’altezza di 3 metri e abbia battuto la testa, riportando gravi ferite.

Stefano Di Lorenzo operaio di 55 anni, schiacciato da un camioncino

Lutfi Ferhati operaio di 57 anni, schiacciato da un muletto

Raffaele Bottalico operaio di 23 anni, caduto dal tetto di un immobile, mentre stava montando dei pannelli fotovoltaici

Mario Serafinelli titolare di una carrozzeria di 64 anni, precipitato a causa del cedimento della tettoia

Anna Chiti studentessa di un Istituto nautico di 17 anni, morta per essere rimasta impigliata su una cima dell’imbarcazione e trascinata in acqua.Era al suo primo giorno di lavoro (alternanza scuola lavoro).

Domenica Russo insegnante di 43 anni, morta per incidente su un pullman, per la gita di fine anno.

Fatmir Bici operaio di 56 anni, schiacciato da un mezzo pesante.

Antonio Meloni operaio di 76 anni, caduto da un montacarichi

Victor Durbala operaio di 25 anni, schiacciato da un telaio.

Paolo Rigoni imprenditore edile di 71 anni, precipitato dalle scale del cantiere, sbattendo il capo e perdendo subito conoscienza

Ciro Amalfitano fabbro di 62 anni, precipitato dal tetto di un capannone

Paolo Vallan, operaio di 58 anni, caduto da un macchinario frantumasassi.Lascia la moglie e tre figli

Cristian Barbagli agricoltore di 41 anni, era alla guida del suo trattore, quando avrebbe colpito un pilastro di una baracca in mattoni, che gli sarebbe crollato addosso.

Agostino Scavo 71 anni, scivolato dal tetto, da un’altezza di circa 6 metri e mezzo, e caduto sulla pedana di camminamento dell’impalcatura, senza mai più riprendersi.

Salvatore Cugnetto operaio di 55 anni, colpito da un violento getto d’acqua ad alta pressione sprigionato da una lancia idrodinamica che stava maneggiando. La pressione ha scagliato la lancia contro il suo torace, uccidendolo sul colpo.

Carmelo Magistro operaio di 48 anni, schiacciato dal muletto.

Astrit Elezi operaio di 38 anni, schiacciato dal muletto

Razvan Iulian Gurau operaio di 26 anni, lavorava in una ditta di edilizia acrobatica.È morto perchè la fune si è rotta, ed è precipitato da un’altezza di 7 metri.

Antonio Demasi operaio di 60 anni, precipitato da una scala

Ferdinando Roma operaio di 35 anni, schiacciato da una pressa

Michele Maravita operaio di 55 anni, travolto dal suo stesso camion

Samuel Scacciaferro operaio di 26 anni, morto folgorato da una scarica elettrica, mentre lavorava su un impianto fotovoltaico

Gjovalin Qosaj operaio di 47 anni, travolto dalla ruota del trattore

Vito Penna operaio di 55 anni, schiacciato da un auto, mentre lavorava in un’azienda di autodemolizioni

Elio Reina operaio di 65 anni, schiacciato da un mezzo meccanico, all’interno di una cava a Castronovo, in provincia di Palermo

Carmine Vitolo operaio di 55 anni, precipitato da tre metri, durante lo scarico merci.

Giovanni Sanfilippo operaio di 60 anni, morto folgorato, mentre stava eseguendo dei lavori di muratura per conto terzi.

Alessandro De Marchi operaio di 62 anni, puliva il sentiero ed è caduto in un dirupo (faceva parte di una squadra forestale).

Adriano Mazzelli operaio di 53 anni, morto sotto una pesante lastra di marmo, mentre lavorava in una cava

Antonio Patitucci operaio di 57 anni, schiacciato da un blocco di cemento di 2500 kg

Diego Prianti operaio di 52 anni, colpito da un pezzo di metallo, mentre guidava l’escavatore.

Sankinder Singh operaio di 60 anni, stritolato dal carrello per il calcestruzzo.Lascia la moglie e il figlio.

Un operaio di 55 anni è morto dopo essere precipitato da un’altezza di circa tre metri, mentre stava scaricando merci, per un’azienda operante nel trasporto su strada.

Mariano Bracalenti operaio di 56 anni, precipitato da un’altezza di tre metri.

El Kahabch Abdelmajid operaio di 48 anni, morto per le esalazioni di monossido e anidride solforosa, respirate all’interno di una cisterna in cui si era calato.

Sergio Albanese operaio di 66 anni, morto per essere caduto da una gru.

Un operaio edile di 50 anni è morto per essere precipitato da un’altezza di 8 metri

Li Changsheng 54 anni, morto per essere caduto da una scala.

Claudio Ercoli responsabile della stazione di servizio di 67 anni, è morto per le grave ustioni riportate nell’esplosione della cisterna, che è esplosa, durante le operazioni di scarico di gas gpl.

Musiliu Sunmola operaio di 59 anni, è scivolato.da una barca e non è riemerso più.Lavorava da più di 30 anni in un’azienda di rimessaggio nel porto di Padenghe sul Garda.

Marino Bocchi autotrasportatore di 61 anni, morto per l’esplosione di un autocisterna

Ruben David Hinostroza Huaytalla operaio di 55 anni, morto era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione e, mentre si trovava su una scala, avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio cadendo a terra e battendo con violenza la testa sul pavimento.

Anamaria Galusca Kadar operaia di 44 anni, morta schiacciata dal trattore a Volania.

Francesco Boattini titolare di 43 anni, schiacciato dalla pedana sotto il camion officina.Lascia la moglie e la figlia.

Biagio Rizzo agricoltore di 37 anni, schiacciato dal trattore

Luciano Scrocca operaio di 61 anni, morto stava effettuando degli interventi di manutenzione elettrica quando, per cause di accertamento, è caduto dall’autocarro.

Aldo Civillini autotrasportatore di 49 anni, morto per la caduta dal cassone di un camion.

Pier Luigi Dalle Vedove 67 anni, morto travolto da una balla di fieno nella sua azienda agricola.

Un operaio di 41 anni, morto nel cantiere edile, per essere caduto e aver battuto violentemente la testa su alcune pietre presenti nell’area.

Paolo Fortin operaio dii 65 anni, morto cadendo dal tetto di un’officina, mentre stava effettuando un lavoro di manutenzione

Giuseppe Cervillera titolare di un impresa edile di 66 anni, morto in un cantiere, cadendo dal tetto.

Franco La Cava operaio di 61 anni, travolto dal crollo di un muro.

Cosimo Granieri operaio di 54 anni, precipitato da un ponteggio.

Ciro Pierro operaio di 62 anni, Luigi Romano operaio di 67 anni, Vincenzo Del Grosso operaio 54 anni, precipitati da un’altezza di 20 metri, dal cestello montacarichi che si è ribaltato.

Michele Fuedda operaio di 39 anni, precipitato da un viadotto del cantiere, della nuova Strada statale 195

Pashtrik Krasniqi operaio di 21 anni, morto folgorato per aver urtato con una gamba un cavo elettrico scoperto.

Abdou Mustafa Ziad Saad,operaio di 21 anni e Abdelwahab Hamad Mahmoud Sayed, operaio di 39 anni, morti asfissiati in una vasca biologica.

Antonio Arcuri operaio di 48 anni, schiacciato dal muletto, manovrato da un collega.Lascia la moglie e due figli piccoli.

Mario Malzani operaio di 50 anni, morto intrappolato dagli ingranaggi di un macchinario agricolo, che stava cercando di sbloccare.

Cesare Guido operaio di 60 anni, precipitato da almeno cinque metri su dei massi ripidi, mentre stava svolgendo dei lavori sul lungomare per uno stabilimento balneare.È morto all’ospedale, dopo 2 mesi di agonia.

Giovanni Faniuolo titolare di 46 anni, morto cadendo, mentre montava le luminarie

Pasquale Dinoi operatore ecologico di 53 anni, morto travolto da una moto di grossa cilindrata, mentre stava lavorando alle porte di Manduria (Taranto).

Antonio Di Stefano operaio di 58 anni, è morto in ospedale per le gravi ferite riportate nell’incidente avvenuto il 3 aprile scorso in un cantiere di Furci Siculo.L’operaio stava rifornendo di materiale un complesso sportivo in costruzione. Mentre era su una scaletta dell’autobetoniera, è caduto a terra battendo violentemente la testa. Trasportato al Policlinico di Messina, era stato poi ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Piemonte. Da allora le sue condizioni non erano mai migliorate e nelle ultime ore si sono aggravate fino al decesso.

Cosimo Palmigiano operaio di 45 anni, morto a seguito dell’esplosione avvenuta all’interno dell’opificio dove lavorava.Aveva riportato ustioni su oltre il 60% del corpo.

Sergio Casarano meccanico di 65 anni, morto schiacciato dal tir mentre cambiava la ruota.

Hussain Mazammal operaio di 28 anni, schiacciato dal muletto.

Vladimir Valah operaio di 53 anni, schiacciato sotto un cilindro d’acciaio di 8 quintali.

Massimiliano Bona elettricista di 55 anni, morto per una caduta dall’alto, mentre lavorava sul tetto del palazzo comunale, per installare un pannello fotovoltaico

Paolo Sella titolare di 67 anni, morto per essere precipitato nel vuoto da almeno 5 metri, per il cedimento all’improvviso del tetto, nella sua azienda agricola.

Christian Herin operaio di 44 anni, precipitato dal tetto, mentre lavorava in un cantiere.

Un operaio di 42 anni morto per essere precipitato dal tetto di un’abitazione, durante i lavori in quota, con la tecnica dell’edilizia acrobatica.

Fabio Crecchi operaio di 58 anni, travolto da una ruspa.

Stefano Cristinel Craescu operaio di 46 anni, precipitato dal tetto, da un’altezza di 8 metri.

Antonio Arena operaio di 64 anni, travolto da un camion, durante i lavori di posa della fibra ottica.

Antonio Travaglini agricoltore di 48 anni, schiacciato dal trattore.

Demetrio Rim operaio di 58 anni, folgorato da una scarica di 20 mila volt

Yosif Gamal, detto Jimmy, operaio di 69 anni, caduto da una grù.

Toure Mamadou, operaio di 48 anni, morto schiacciato da un macchinario.

Salvatore Sorbello operaio di 53 anni, morto per essere precipitato da un’impalcatura, dal tetto di un capannone, da un tetto di un capannone industriale.

Daniele Cucchiaro operaio di 47 anni, schiacciato dal muletto sulle sponde del Tevere.

Francesco Ortucci operaio di 55 anni, precipitato da un ponteggio, da un’altezza di 10 metri.

Tiziano Bonacorsi operaio di 59 anni, caduto da un ponteggio, nel cantiere di un caseificio

Davide Rao operaio di 55 anni, morto schiacciato da un carro attrezzi.

Stefano Bottaro 61 anni, morto travolto dal muletto.

Jihed Selmi operaio di 36 anni, morto per essere precipitato da dieci metri, per il cedimento del tetto.

Fabio Gonelli agricoltore di 62 anni, schiacciato dal trattore

Pasquale Di Vita titolare di 51 anni,

Ciro Minopoli operaio di 50 anni e Antonio Diodato operaio di 60 anni, morti per l’esplosione di un serbatoio degli oli esausti alla Ecopartenope di Marcianise.

Rosario Di Palma operaio di 51 anni, morto schiacciato dalla balla di juta.

Petru Vintila operaio di 53 anni, morto schiacciato dal muro in un cantiere.

Vito Sansanelli operaio di 62 anni, schiacciato da una bobina di acciaio.

Antonio Picco titolare 49 anni, schiacciato da una trave.

Carola Dettoma 24 anni, morta per arresto cardiaco, dopo essere caduta da cavallo, nell’allevamento in cui lavorava.

Antonio Maione operaio di 55 anni, morto per essere caduto da una scala, nella palestra in ristrutturazione.

Raimondo Mamone imprenditore di 61 anni, travolto da una pala meccanica, mentre lavorava all’interno di un’azienda a Larderia.

Antonio Marsano operaio di 58 anni, morto per il cedimento del solaio, durante la gettata di cemento.

Vasile Bujac operaio di 31 anni, morto per l’esplosione dell’autofficina di demolizioni a Pomigliano D’Arco, dove era rimasto gravemente ferito.

Rocco Trimarch operaio di 59 anni, morto per essere stato travolto dalla sua ruspa.

Matteo Forner viticoltore di 44 anni, schiacciato da una pressa per l’uva.

Pasquale Fiore Iliceto operaio di 53 anni, precipitato da un’impalcatura.

Francesco Broda operaio di 48 anni, sepolto da una montagna di fango e detriti.

Luogotenente Marco Piffari 56 anni, Brigadiere Capo Valerio Daprà 56 anni, Carabiniere Scelto Davide Bernardello 36 anni, morti durante un’operazione di sgombero, a causa di un’esplosione

Andrea Misson operaio di 21 anni, morto per essere caduto da un’altezza di circa 5 metri, mentre lavorava in un cantiere, mentre lavorava nel cantiere di una villa in Strada Costiera.

Md Bellal operaio di 29 anni, morto mentre stava svolgendo alcune lavorazioni ad un tornio, quando un pezzo del macchinario gli è caduto sulla testa, schiacciandolo.

Giuseppe Zuccoli autista di 67 anni, travolto da un camion sul piazzale di Sapir.

Nicola De Fenza fabbro di 63 anni, morto per una caduta da sei metri, mentre stava installando delle lamiere, per i lavori di coibentazione.

Mario Parolini artigiano di 53 anni, caduto da un’impalcatura mentre imbianca.

Massimo Forniti operaio di 60 anni, travolto da una bobina di 180 kg.

Andy Mwachoko operaio di 42 anni, colpito alla testa, da una bobina di ferro, mentre lavorava nel cantiere di Torino Esposizioni.

Supasi Lang operaio di 58 anni, schiacciato dalle lastre di vetro.

Claudio Reggiani addetto di una ditta di catering di 64 anni, morto per il crollo del lucernario

Amir Rucic autotrasportatore di 46 anni, travolto e schiacciato tra due mezzi alle Acciaierie Venete.

Vincenzo Bolero geometra di 68 anni, precipitato da 7 metri durante un sopralluogo.

Matteo Di Perna operaio di 58 anni, caduto da un ponteggio, mentre lavorava in un cantiere edile.

Gennaro Nuzzo operaio di 61 anni, precipitato dal tetto di un capannone, è morto dopo 4 giorni di agonia.

Un operaio di 65 anni, morto dopo una settimana di coma.Aveva messo un piede in fallo, cadendo nel vuoto

Luca Domenicale operaio di 29 anni, morto schiacciato da un macchinario.

Diego Lucchini imprenditore agricolo di 23 anni, schiacciato dagli ingranaggi di un macchinario agricolo.

Sandro Marzetti operaio di 64 anni, morto per essere precipitato da un cestello.Lascia la moglie e due figli.

Allushaj Limos operaio di 67 anni, morto folgorato in campagna a Frigole.

Mounir Dhayba operaio 46 anni, morto dopo 2 anni di stato vegetativo, per un sasso che gli aveva rotto il casco protettivo, mentre lavorava in una cava.

Marco Iazzetta operaio di 63 anni, morto dopo due mesi di ricovero, per essere precipitato dal terzo piano, mentre lavorava in una palazzina a Scampia.

Prakash Anchara operaio di 31 anni, morto per essere caduto da oltre 10 metri, mentre si trovava su un costone di marmo, nella cava di Nuvolento.

Giancarlo Uselli 64 anni, travolto da un muletto.

Franco Gallittu allevatore di 51 anni, morto per essere caduto dal trattore, da cui è stato travolto.

Octav Stroici 66 anni, morto sotto le macerie, nel crollo della torre dei conti.

Tarcisio Valci operaio di 56 anni, schiacciato da un blocco di marmo.

Salvatore Parlato operaio di 64 anni, morto per essere stato colpito dallo scoppio di un pneumatico, in un’azienda che realizza impianti industriali.

Un operaio di 35 anni è morto dopo tre giorni di agonia in seguito alle ustioni riportate in un rogo divampato in un’azienda florovivaistica di Eboli

Antonio Tomassetti imprenditore edile di 58 anni, caduto dal tetto di un’abitazione

Mohammed Salifu operaio di 43 anni, schiacciato dal trattore che stava guidando.

Michele Ciaccio agricoltore di 62 anni, morto schiacciato da una motozappa.

Lino Cesana, operaio di 65 anni, schiacciato dal peso di cavalletto metallico di circa 500 kg.

Sandro Pellizzaro, operaio di 61 anni, schiacciato da un muletto.

Giovanni Belgiovine, operaio di soli 26 anni, schiacciato da un muletto, mentre lavorava in un frantoio.

Mirco Furlin, operaio di 47 anni, schiacciato dal muletto.

Un operaio di 56 anni, investito dal rimorchio di un mezzo pesante.

Giuseppe Salvatore La Rosa operaio di 60 anni, precipitato da un ponteggio da un’altezza di 10 metri.

Ervis Osmenaj, operaio di 39 anni, caduto dal tetto di un capannone in ristrutturazione.

Iurii Kulba, operaio di 35 anni, schiacciato da un macchinario, durante alcune operazioni di manutenzione ferroviaria, sulla tratta Civitavecchia Tarquinia

Gerardo Adesso operaio di 51 anni, addetto al taglio della legna è morto in un bosco

Toader Palimaru, operaio di 63 anni, precipitato da un’altezza di 9 metri, dal cantiere di ristrutturazione di una casa privata a Caselette, in provincia di Torino

Nazario Pontellato, operaio di 61 anni, morto per essere stato travolto da un tir sull’A31, mentre lavorava in un cantiere autostradale.

Nicola Pagan, operaio di 58 anni, travolto dallo terra, mentre faceva uno scavo in un cantiere.

Tommaso Diaz Ledesma, operaio di 29 anni, morto per l’elicottero che è precipitato in Valtellina.

Tarik Ezzouhry, bracciante di circa 30 anni, schiacciato da un trattore

Mohssine Ghouati, operaio di 27 anni, schiacciato da un macchinario

Andrea Bertoncini 46 anni, morto schiacciato dal carico che trasportava con il trattore.

Nicola Garofalo operaio di 62 anni, schiacciato dal muletto, nel sito di stoccaggio ecoballe