Giornalismo sotto attacco in Italia

Invece di sanzionare Report e non solo, l’autorità perché non si autosanziona e si dimette?

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

Da qualche settimana la trasmissione Report ci racconta di quanto accaduto a Report.
Sanzioni contro la trasmissione, incontri tra un componente del collegio e la sorella della presidente Meloni, alla vigilia della riunione su Report, tentativi di scoprire chi avesse fornito le notizie, richiesta unanime di dimissione da parte dei difendenti, sostituzione segretario generale, interrogazioni parlamentari…
Basterebbe questo a giustificare la richiesta di dimissioni, ma loro resistono perché, come ha dichiarato il presidente, hanno deciso di resistere alle pressioni della politica.
Neppure Totò e Peppino sarebbero riusciti a toccare simili vette di umorismo.
Ora stanno tentando di colpire anche il Domani, per l’inchiesta sulle case della presidente, Fanpage per le inchieste sulla gioventù fascista, e Giacomo Salvini per il suo libro su “Fratelli di Chat” , guarda caso tutte relative  alla destra fascista e post fascista.
Invece di sanzionare Report e non solo, l’autorità perché non si auto sanziona e si dimette?

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Articolo 21 esprime solidarietà e affetto alle colleghe e ai colleghi della Stampa

Redazione

L’occupazione: un libro urgente. Intervista a Vincenzo Vita

Marta Rizzo

Smantellamento ispettorato nazionale del lavoro? La resistenza dei dipendenti. Flash mob 2 dicembre a via Teulada

Micaela Cappellini, Francesco Dettori, Claudio Petrelli

La “lista stupri” al Giulio Cesare: uno specchio dell’immaginario patriarcale nella scuola

Eleonora De Nardis

Sgomento a Città della Pieve, ennesimo femminicidio nonostante l’impegno

Barbara Paggetti

Assalto a “la Stampa”, un gesto vile e senza giustificazione

Giuseppe Giulietti
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.