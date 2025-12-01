Invece di sanzionare Report e non solo, l’autorità perché non si autosanziona e si dimette?

0 0

Da qualche settimana la trasmissione Report ci racconta di quanto accaduto a Report.

Sanzioni contro la trasmissione, incontri tra un componente del collegio e la sorella della presidente Meloni, alla vigilia della riunione su Report, tentativi di scoprire chi avesse fornito le notizie, richiesta unanime di dimissione da parte dei difendenti, sostituzione segretario generale, interrogazioni parlamentari…

Basterebbe questo a giustificare la richiesta di dimissioni, ma loro resistono perché, come ha dichiarato il presidente, hanno deciso di resistere alle pressioni della politica.

Neppure Totò e Peppino sarebbero riusciti a toccare simili vette di umorismo.

Ora stanno tentando di colpire anche il Domani, per l’inchiesta sulle case della presidente, Fanpage per le inchieste sulla gioventù fascista, e Giacomo Salvini per il suo libro su “Fratelli di Chat” , guarda caso tutte relative alla destra fascista e post fascista.

Invece di sanzionare Report e non solo, l’autorità perché non si auto sanziona e si dimette?

