Governi e potenti contro ogni verità

Trump ha concesso la grazia a Juan Orlando Hernández, ex presidente dell’Honduras, che era stato condannato dagli Usa a 43 anni di carcere per traffico di cocaina, incassando tangenti milionarie, in dollari, da Chapo Guzman capo del cartello di Sinaloa, la mafia più sanguinaria del Messico. Ecco che tutta la montatura della lotta ai trafficanti di droga e migranti si dimostra per quello che è: una menzogna Usa ideata per colpire i nemici e acquisire risorse, come il petrolio venezuelano.

Tutti i politici hanno sempre imbrogliato il loro popolo. Meglio ci riesce la destra populista. In quanto la menzogna è insita nel nome stesso. I fascisti non hanno mai servito il popolo ma solo le classi dominanti, spesso in alleanza con mafie e narcotrafficanti. Molto più modestamente, anche il nostro governo non riesce a raggiungere nessun obiettivo di quelli annunciati e promessi prima delle ultime elezioni politiche. Affermando, su ogni tema sensibile, tutto ed il contrario di tutto; peggio quando si depista l’opinione pubblica cambiando argomento per parlar d’altro, come le comari della piccola borghesia, abituate a mettere la polvere sotto il tappeto. Tappeto istituzionale.

Ma ne avremo per poco, tra qualche anno dell’opinione pubblica non interesserà più nulla a nessuno. Saranno altri i canali per acquisire il consenso, grazie alle grandi tecnologie che potranno anche controllare ogni individuo raggiungendolo con ogni mezzo per intimidirlo e condurlo verso fini dettati dalle oligarchie. In quanto di oligarchi è pieno il mondo, non solo la Russia.

