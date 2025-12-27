Giornalismo sotto attacco in Italia

Governi e potenti contro ogni verità

Opinioni
Francesco Nicolosi Fazio
0 0

Trump ha concesso la grazia a Juan Orlando Hernández, ex presidente dell’Honduras, che era stato condannato dagli Usa a 43 anni di carcere per traffico di cocaina, incassando tangenti milionarie, in dollari, da Chapo Guzman capo del cartello di Sinaloa, la mafia più sanguinaria del Messico. Ecco che tutta la montatura della lotta ai trafficanti di droga e migranti si dimostra per quello che è: una menzogna Usa ideata per colpire i nemici e acquisire risorse, come il petrolio venezuelano.

Tutti i politici hanno sempre imbrogliato il loro popolo. Meglio ci riesce la destra populista. In quanto la menzogna è insita nel nome stesso. I fascisti non hanno mai servito il popolo ma solo le classi dominanti, spesso in alleanza con mafie e narcotrafficanti. Molto più modestamente, anche il nostro governo non riesce a raggiungere nessun obiettivo di quelli annunciati e promessi prima delle ultime elezioni politiche. Affermando, su ogni tema sensibile, tutto ed il contrario di tutto; peggio quando si depista l’opinione pubblica cambiando argomento per parlar d’altro, come le comari della piccola borghesia, abituate a mettere la polvere sotto il tappeto. Tappeto istituzionale.

Ma ne avremo per poco, tra qualche anno dell’opinione pubblica non interesserà più nulla a nessuno. Saranno altri i canali per acquisire il consenso, grazie alle grandi tecnologie che potranno anche controllare ogni individuo raggiungendolo con ogni mezzo per intimidirlo e condurlo verso fini dettati dalle oligarchie. In quanto di oligarchi è pieno il mondo, non solo la Russia.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Nessuno spiraglio alla pace

Francesco Nicolosi Fazio

Omaggio a Jane Austen, una penna per lo schermo

Désirée Klain

La bella notizia è che torna la Bindi sulle barricate del referendum

Massimo Marnetto

Meloni e le incognite del dopo voto

Roberto Bertoni

Crudele staccare una “famiglia” dal bosco e portarla nelle istituzioni

Massimo Marnetto

Fine vita: solo “costi” morali

Francesco Nicolosi Fazio
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.